Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Con l’addio didietro l’angolo, sono tanti i nomi accostati al nuovo volto di James Bond, da Henry Cavill a Tom Hardy, passando per Harry Styles.

In una recente intervista il cantante e attore ha parlato della possibilità di interpretare il nuovo 007.

“Sono cresciuto guardando quei film” ha detto Styles al Daily Mail. “Insomma, da piccolo lo adoravo. Quindi credo sia un po’ il sogno di tutti, no?“.

Manca ancora un po’ per l’addio ufficiale all’ultimo James Bond visto che l’uscita di No Time to Die è stata di recente spostata ad aprile 2021.

Harry Styles tornerà a recitare in My Policeman, una recente acquisizione per gli Amazon Studios, in compagnia di Lily James. Il vincitore del premio Tony e Olivier Michael Grandage dirigerà la pellicola su una sceneggiatura firmata dal candidato al premio Oscar Ron Nyswaner.

La storia è ambientata negli anni ’90 quando l’arrivo di Patrick nella casa di Marion e Tom scatena come un terremoto eventi di 40 anni prima, ovvero la passione tra Tom e Patrick in un’epoca in cui l’omosessualità era illegale.

My Policeman è il secondo film per cui Styles ha firmato nel giro di poche settimane subito dopo il thriller New Line Don’t Worry Darling, con Florence Pugh. Prima di questi il cantante aveva solo partecipato a Dunkirk di Christopher Nolan ed era stato vicino a interpretare il principe nel film di La sirenetta.