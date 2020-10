Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Justice League di Zack Snyder 16 novembre 2017

È il direttore della fotografiaa diffondere la prima immagine ufficiale dietro le quinte delle riprese aggiuntive della Snyder Cut di Justice League.

Tali riprese si svolgono in teatro di posa: nella foto vediamo infatti uno studio circondato da giganteschi blue screen. Coinvolti attori come Ben Affleck, Gal Gadot e Ray Fisher, mentre Henry Cavill recentemente ha confermato che non sarà presente.

SNYDER CUT: TUTTE LE INFORMAZIONI

Vi ricordiamo che il film arriverà sulla piattaforma streaming nel 2021: Snyder sta terminando la post-produzione che non aveva avuto le risorse per completare, impiegando un budget superiore ai 30 milioni di dollari.

La pellicola sarà divisa in quattro parti da un’ora ciascuna, ma sarà anche possibile vederla come un unico film lungo 4 ore. Per chi vive in paesi dove non esiste HBO Max (come l’Italia), la Warner Bros sta lavorando ad accordi di distribuzione, quindi il film arriverà nel 2021 in tutto il mondo.