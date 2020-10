Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Nonostante la Warner avesse ventilato la possibilità di far uscire il film dicon un cast d’eccezione, nei cinema internazionali laddove negli Stati Uniti verrà invece proposto su HBO Max a partire dal 23 ottobre, ecco ora arrivare sia dalla divisione nazionale della major che dall’organizzazione dila conferma che il film salterà la sala anche nello stivale.

Questo il Tweet diffuso dalla Warner:

Diretto dal premio Oscar® Robert Zemeckis, con Anne Hathaway, Octavia Spencer e Stanley Tucci #LeStregheILFILM arriva in esclusiva digitale dal 28 ottobre Scopri di più: https://t.co/hPunoqaWdw pic.twitter.com/dTMHCuxZc7 — Warner Bros. Italia (@WarnerBrosIta) October 16, 2020

A seguire anche il comunicato della sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma con i dettagli delle varie piattaforme che proporranno il film.

L’ATTESO FANTASY “LE STREGHE”

DIRETTO DA ROBERT ZEMECKIS, CON ANNE HATHAWAY, OCTAVIA SPENCER,

STANLEY TUCCI E COPRODOTTO DA GUILLERMO DEL TORO E ALFONSO CUARON

EVENTO SPECIALE IN ANTEPRIMA AD ALICE NELLA CITTÀ

DOMENICA 25 OTTOBRE ALLA SALA ALICE TIMVISION LA NUVOLA

Alice nella Città si prepara a festeggiare Halloween con “Le Streghe”. Il nuovo e atteso fantasy diretto dal regista premio Oscar® Robert Zemeckis (“Ritorno al Futuro”, “Forrest Gump”) e tratto dall’amato romanzo di Roald Dahl sarà presentato in anteprima domenica 25 ottobre con una speciale proiezione alla Sala Alice TIMVISION La Nuvola all’EUR (Viale Asia).

Coprodotto anche da Guillermo del Toro e Alfonso Cuaron, il film è interpretato da un cast stellare: le attrici premio Oscar®Anne Hathaway (“Les Misérables”, “Il Diavolo veste Prada”, “Ocean’s 8”) e Octavia Spencer (“The Help”, “La forma dell’acqua – The Shape of Water”), il candidato all’Oscar Stanley Tucci (i film di “Hunger Games”, “Amabili resti”), con Kristin Chenoweth (le serie TV “Glee” e “BoJack Horseman”) e il pluripremiato comico Chris Rock.

Rivisitando l’amato libro di Roald Dahl – venduto ogni 2,5 secondi per un totale di oltre 300 milioni di copie e tradotto in 41 diverse lingue nel mondo – “Le Streghe” narra la storia commovente e ricca di humor nero di un giovane orfano (l’esordiente Jahzir Kadeem Bruno) che, alla fine del 1967, va a vivere con la sua adorata nonna (Octavia Spencer) a Demopolis, una cittadina rurale dell’Alabama. Il ragazzo e sua nonna si imbattono in alcune streghe apparentemente glamour ma completamente diaboliche, così la nonna saggiamente decide di portare il nostro giovane eroe in una sfarzosa località balneare. Purtroppo arrivano esattamente nello stesso momento in cui la Strega Suprema (Anne Hathaway) ha riunito la sua congrega di fattucchiere di tutto il mondo – sotto copertura – per portare a termine i suoi piani malefici.

Il film arriverà in Italia in esclusiva digitale da lunedì 28 ottobre, disponibile per l’acquisto e il noleggio premium su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio premium su Sky Primafila e Infinity.

Il film sarà ambientato negli Stati Uniti meridionali degli anni sessanta del secolo scorso e darà un taglio più “sociologico” al classico di Roald Dahl. La storia ruota intorno a un un bambino che si ritrova in un’assemblea di streghe in un albergo dove sta passando un periodo di villeggiatura con la nonna.

Alla sceneggiatura di Le streghe vi sono Guillermo del Toro e Kenya Barris, mentre Alfonso Cuarón figura come produttore.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!