28 anni dopo: Ralph Fiennes svela che due film su tre sono stati già girati e qualche dettaglio sulla trama

Nel cast di 28 Anni Dopo, il film di Danny Boyle che inaugurerà la trilogia di sequel di 28 giorni dopo e 28 settimane dopo, fa parte anche Ralph Finnes. In un'intervista con Indiewire, l'attore ha fatto il punto sui lavori del progetto, anticipando qualche dettaglio sulla trama e sul suo personaggio:

Si tratta di tre film, di cui due sono già girati. La Gran Bretagna si trova a 28 anni da questa terribile epidemia di persone infette, che sono esseri umani violenti e rabbiosi, con alcuni gruppi di comunità non infette. Il film è incentrato su un ragazzo che vuole trovare un medico [personaggio da lui interpretato] per aiutare la madre morente. La conduce attraverso il bellissimo territorio dell'Inghilterra settentrionale. Ma, naturalmente, intorno a loro, nascosti in foreste, colline e boschi, ci sono gli infetti. Ma lui trova un medico, che potremmo pensare strano e bizzarro, ma che in realtà è una forza del bene.