A Friend a Murderer: la serie true crime su Netflix in vetta alle classifiche

Pubblicazione: 08 marzo alle 09:45

A distanza di appena 24 ore dal suo debutto sulla piattaforma, A Friend a Murderer si è imposto come uno dei documentari più visti, conquistando la terza posizione nella Top 10 di Netflix. Un risultato sorprendente per una produzione danese relativamente sconosciuta, che sta dimostrando ancora una volta come il true crime internazionale abbia ormai conquistato definitivamente il pubblico americano.



La serie documentaristica in tre episodi ricostruisce una vicenda agghiacciante che ha sconvolto Korsør, una tranquilla cittadina della Danimarca. Tra il 2016 e il 2023, la comunità locale è stata devastata da una serie di crimini che hanno lasciato i residenti nel terrore, incapaci di fidarsi di chiunque e costretti a convivere con l'incertezza mentre le indagini procedevano senza successo. Ciò che rende questa storia particolarmente inquietante è l'identità del colpevole. Quando le autorità sono finalmente riuscite a fare luce sui fatti, il responsabile non era un estraneo, non proveniva da fuori.

Una scena di A Friend A Murderer, fonte: Netflix





Il successo improvviso di A Friend a Murderer si inserisce in un trend ormai consolidato. Netflix ha registrato negli ultimi anni un interesse crescente per i documentari true crime internazionali, con il pubblico americano sempre più affascinato da storie provenienti da ogni angolo del pianeta. Produzioni scandinave, in particolare, hanno trovato terreno fertile grazie alla reputazione di qualità narrativa e profondità psicologica che caratterizza il cinema e le serie televisive nordiche.



La serie è ora disponibile in streaming su Netflix, pronta a conquistare anche il pubblico italiano, storicamente sensibile alle storie di cronaca nera e affascinato dalle atmosfere nordiche. Per chi cerca un documentario che vada oltre la mera ricostruzione dei fatti, offrendo anche una riflessione sulla fragilità dei legami umani e sull'ingannevole normalità del male, A Friend a Murderer rappresenta una visione imprescindibile.