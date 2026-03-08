The Dinosaurs su Netflix raggiunge il 100% su Rotten Tomatoes, la serie documentario di Spielberg batte ogni record

Pubblicazione: 08 marzo alle 09:15

Steven Spielberg torna nel mondo dei dinosauri, ma questa volta lo fa in un modo completamente diverso. Quasi tre decenni dopo aver diretto Il Mondo Perduto, il leggendario regista riporta le creature preistoriche sugli schermi attraverso The Dinosaurs, una serie documentario in quattro episodi prodotta da Amblin Documentaries per Netflix. E i primi risultati parlano chiaro: un perfetto 100% su Rotten Tomatoes che fa impallidire molti dei film del franchise Jurassic.



Il progetto rappresenta un ritorno alle origini per Spielberg, che nel 1993 aveva rivoluzionato il cinema con Jurassic Park, stabilendo nuovi standard per gli effetti speciali e portando i dinosauri nell'immaginario collettivo di intere generazioni. Questa volta, però, non ci sono velociraptor che inseguono umani o T-Rex che sfondano recinti elettrificati. The Dinosaurs si concentra sulla vera storia di queste creature, raccontando vita e morte della specie che ha dominato la Terra per milioni di anni.

The Dinosaurs di Netflix, fonte: Netflix





La serie ha debuttato il 6 marzo 2026 con recensioni entusiaste. Ma la vera forza della serie risiede nella narrazione. Morgan Freeman presta la sua voce iconica al documentario, quella stessa voce che aveva già accompagnato Life on Our Planet nel 2023, altro progetto Amblin per Netflix che però aveva ricevuto un'accoglienza tiepida con un 50% su Rotten Tomatoes. The Dinosaurs rappresenta quindi una sorta di riscatto, un successore spirituale che ha trovato la formula giusta.



Per gli appassionati del genere, la serie rappresenta un'occasione unica di vedere questi animali non come mostri cinematografici ma come esseri viventi che hanno davvero abitato il nostro pianeta. È un viaggio nel tempo guidato dalla voce di Freeman e dalla visione di Spielberg, un ritorno alle origini che celebra non il terrore ma la meraviglia.



Tutti e quattro gli episodi di The Dinosaurs sono ora disponibili in streaming su Netflix, pronti a trasportare gli spettatori in un'era dimenticata quando questi giganti camminavano sulla Terra, milioni di anni prima che noi arrivassimo a raccontare la loro storia.