Alessandro Magno, il condottiero macedone diventa una serie Netflix: nuova produzione per il creatore di Heated Rivalry

Nel 2026, Netflix continua ad arricchire il suo catalogo con produzioni storiche, e uno dei progetti più ambiziosi coinvolge la figura leggendaria di Alessandro Magno. Il creatore di Heated Rivalry, Jacob Tierney, è stato scelto per portare sullo schermo una serie dedicata al grande condottiero macedone.

Con il suo impegno nella narrazione intensa e ricca di dettagli storici, Tierney si prepara a raccontare l'ascesa, le conquiste e le sfide di una delle personalità più influenti della storia antica.

Alessandro il Grande non è solo il sovrano che ha unificato il mondo greco, ma il simbolo di una visione senza confini. Insieme ai suoi seguaci, ha conquistato vasti territori che spaziavano dalla Grecia all'India, cambiando per sempre la geografia e la cultura del mondo.

La sua figura è sempre stata oggetto di studio, ma il progetto di Tierney si propone di dare una nuova dimensione a questa storia epica, riuscendo a unire

Il racconto, basato sul romanzo storico The Golden Mean di Annabel Lyon (inedito in Italia), parte dal crollo dell'impero ateniese. È il momento in cui Aristotele, più grande pensatore del mondo, giunge in Macedonia per diventare il precettore del giovane principe Alessandro.

La narrazione si concentrerà non solo sulle battaglie e sulle strategie politiche, ma anche sugli aspetti più umani del condottiero: le sue fragilità, i dubbi, e la sua lotta interiore. La serie avrà un ampio respiro, esplorando le sue relazioni con gli altri protagonisti storici, come Dario III, suo principale avversario. Non mancheranno i momenti più oscuri della sua carriera, inclusi i conflitti all'interno del suo stesso esercito e le tensioni che hanno caratterizzato la sua crescita come leader.

Jacob Tierney, l'arte della narrazione

Jacob Tierney è noto per la sua capacità di mescolare dramma e umanità nei suoi progetti, come dimostrato con Heated Rivalry. Il suo approccio alla serie su Alessandro Magno promette di essere altrettanto avvincente. Tierney ha sempre dimostrato una predilezione per storie che esplorano la psicologia dei protagonisti e la loro evoluzione, e si prevede che lo stesso approccio venga adottato per Alessandro.

Alessandro il Grande su Netflix

Per una produzione storica di questa portata, Netflix ha deciso di puntare su un cast internazionale. Non sono ancora stati rivelati i nomi degli attori principali, ma il progetto prevede volti provenienti da tutto il mondo, per rappresentare la varietà di popoli e culture che Alessandro Magno ha incontrato durante le sue conquiste.

Le location saranno diverse, con ampie ricostruzioni digitali per rappresentare la vastità dell'impero e i suoi paesaggi unici. La serie si preannuncia come un'opera visivamente mozzafiato, con un ampio uso di effetti speciali per ricreare le battaglie legendarie che hanno segnato l'ascesa di Alessandro.

La produzione non solo offrirà agli spettatori uno spunto per approfondire la storia, ma aiuterà anche a comprendere la straordinaria influenza che questa figura ha avuto nel modellare il mondo occidentale. Le sue conquiste non sono state solo militari, ma anche culturali: la diffusione della cultura ellenistica è stata fondamentale per l’evoluzione del pensiero filosofico, scientifico e artistico nel mondo antico.

"Mi sono innamorato del libro di Annabel Lyon anni fa e da allora ho sognato di raccontare questa storia", ha confessato Tierney in un comunicato. Da parte sua Netflix, nel nome della responsabile degli sceneggiati USA e Canada, Jinny Howe, lo definisce "una delle voci creative più entusiasmanti e richieste del momento".