SEGUICI
Privacy Policy Cookie Policy Disclaimer

Addio Maschio alpha: il cinema HA CAMBIATO l'uomo - The Female Edit 1x06

Dalla fragilità alla rabbia, The Female Edit analizza la nuova mascolinità nel cinema e nelle serie TV: uomini vulnerabili, lontani dall’eroe tradizionale, che raccontano un modo diverso di stare nel mondo.

di Redazione
Condividi
Format video
Film

Sul canale YouTube di BadTaste torna The Female Edit, la rubrica video dedicata a cinema, serie TV e cultura pop letti da una prospettiva femminista, femminile e critica, con l’obiettivo di stimolare dialogo e nuove interpretazioni del presente.

In questo nuovo episodio, Giorgia Manfé ribalta lo sguardo e parla di uomini, esplorando la nuova fragilità maschile nel cinema contemporaneo. Al centro dell’analisi personaggi come Calum di Aftersun, Elio e Oliver di Call Me by Your Name, i protagonisti di Estranei e Carmy di The Bear: figure lontane dall’eroe tradizionale, in cui vulnerabilità, dolore e rabbia diventano il cuore del racconto. Qui sotto il video completo.

Continua a leggere su BadTaste