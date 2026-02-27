Addio Maschio alpha: il cinema HA CAMBIATO l'uomo - The Female Edit 1x06

Pubblicazione: 27 febbraio alle 17:53

Sul canale YouTube di BadTaste torna The Female Edit, la rubrica video dedicata a cinema, serie TV e cultura pop letti da una prospettiva femminista, femminile e critica, con l’obiettivo di stimolare dialogo e nuove interpretazioni del presente.

In questo nuovo episodio, Giorgia Manfé ribalta lo sguardo e parla di uomini, esplorando la nuova fragilità maschile nel cinema contemporaneo. Al centro dell’analisi personaggi come Calum di, Elio e Oliver di, i protagonisti die Carmy di: figure lontane dall’eroe tradizionale, in cui vulnerabilità, dolore e rabbia diventano il cuore del racconto. Qui sotto il video completo.