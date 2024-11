Agatha All Along, la creatrice della serie spiega il destino della protagonista

Pubblicazione: 06 novembre alle 11:00

Spoiler Alert

In un’intervista per Deadline, la creatrice della serie Agatha All Along, Jac Schaeffer, si è addentrata a chiarire alcuni aspetti fortemente emotivi del finale, come le motivazioni dietro le azioni Agatha (Kathryn Hahn) e il motivo per il quale… diventa un fantasma.

In un colpo di scena che richiama una trama presa direttamente dai fumetti - Agatha muore e ritorna come un fantasma in Visione e Scarlet Witch #3 (1985) e in Scarlet Witch #1 (2015) per fare da mentore a Wanda - la strega infatti torna dal regno dei morti dopo essersi sacrificata per salvare Billy e, quando quest’ultimo le chiede spiegazioni in merito, ammette dolorosamente che nell’aldilà avrebbe dovuto incontrare il figlioletto morto giovane, Nicholas, e che non si sentiva pronta per questo passo.

Senso di colpa o vergogna? La creatrice ha risposto proprio a questo:

Entrambe queste motivazioni sono vere. Si sente in colpa per non essere riuscita a salvarlo, per non avere avuto abbastanza potere o conoscenza per impedire il suo destino, e per il fatto che, a differenza sua, lui tendeva sempre verso il bene e non il male. Non voleva uccidere le altre streghe, non voleva vivere come lei. E invece di fare qualcosa per riabilitarsi ai suoi occhi, dopo la sua morte, Agatha ha rincarato la dose e ha usato la canzone che lui aveva cantato per lei... per commettere svariati omicidi di massa. Penso che provi un profondo senso di vergogna per questo.

