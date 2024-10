Agatha Christie: dopo Poirot tanti nuovi film e… Miss Marple in arrivo per i 20th Century Studios

Pubblicazione: 28 ottobre alle 12:30

Le novità in casa 20th Century Studios continuano nel lungo articolo di THR in cui il presidente, Steve Asbell, ha aggiornato sui progetti in cantiere, quelli attualmente in sviluppo e quelli messi in pausa.

Per quanto riguarda il mondo di Agatha Christie tante buone notizie un arrivo per tutti i fan della regina del giallo, visto che Asbell - dopo Assassinio sull’Oriente Express, Assassinio sul Nilo e Assassinio a Venezia - ha dichiarato di avere molti altri progetti in cantiere:

Ne abbiamo in programma molti altri, si. Come ad esempio Dieci piccoli indiani, Testimone d’accusa. E ovviamente anche Miss Marple. Ci sono davvero molti titoli ai quali stiamo lavorando. Abbiamo un ottimo rapporto con gli eredi di Agatha Christie.

Non essendoci ulteriori dettagli in merito, non é chiaro setornerà a dirigere o sarà coinvolto in questi progetti, anche perché in nessuno di essi figura il personaggio di Hercule Poirot.

L’ultimo film di Branagh tratto dai racconti del celebre investigatore privato belga - Assassinio a Venezia - è uscito nel 2023 ed é disponibile per lo streaming - insieme ai due capitoli precedenti - su Disney+.