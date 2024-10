Al Pacino ricorda l'esperienza di The Irishman: "Ho portato i miei figli agli Oscar, cosa c’è di più bello?"

Nella sua autobiografia, Sonny Boy, Al Pacino ha parlato di diversi aspetti che hanno toccato la sua vita e la sua carriera, inclusa la sua recente esperienza con The Irishman di Martin Scorsese.

L'attore ricorda con grande affetto quel progetto, come si legge nel seguente estratto:

Bob De Niro e Scorsese erano venuti da me qualche anno prima, per presentarmi il progetto e io ho subito accettato. Solamente dopo ho letto la sceneggiatura. L’ho girato, il ruolo era bello grosso. Mi hanno candidato all’Oscar ed ero contro gente come Brad Pitt, Joe Pesci, Anthony Hopkins e Tom Hanks. Quella sera non ho avuto problemi ad accettare la mia sconfitta vista la concorrenza. Ho potuto portare i miei figli agli Oscar grazie a quella nomination, cosa c’è di più bello?