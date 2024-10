Al Pacino si è rifiutato di scontrarsi con Dustin Hoffman in un incontro di boxe negli anni '70: "Temevo lo chiedessero anche a Meryl Streep"

Pubblicazione: 17 ottobre alle 18:00

Durante gli anni '70, Al Pacino e Dustin Hoffman erano due delle star più celebri di Hollywood, venendo spesso paragonati l'uno con l'altro. Tanto che qualcuno ebbe l'idea di farli scontrare...fisicamente!

Doveva esserci qualcosa nell'aria, perché i paragoni volavano a destra e a manca. Si arrivò al punto che il grande produttore e impresario teatrale Alexander H. Cohen, un uomo che mi piaceva molto, suggerì a Dustin e a me di riunirci al Madison Square Garden e di batterci in un incontro di pugilato, e lo diceva sul serio. Dissi a Cohen: "Te lo dico chiaramente: Dustin mi batterà. È allenato, mi metterà al tappeto”. Ho pensato che Alexander avrebbe fatto meglio a chiedere a Meryl Streep di scontrarsi con me. Ma poi mi sono preoccupato. E se lei vincesse? Per fortuna l'incontro non è mai avvenuto.

In un estratto della sua autobiografia Sonny Boy (via EW ) Pacino racconta infatti:

L'attore poi aggiunge che "in un periodo degli anni Settanta, Dustin Hoffman, [Robert] De Niro e io eravamo considerati come un gruppo, come attori in qualche modo intercambiabili tra loro. Colleghi come Jack Nicholson o Robert Redford non ne facevano parte". Loro infatti erano: "questi tre attori newyorkesi che ce l'avevano fatta (anche se Dustin era cresciuto a Los Angeles): eravamo autodidatti e ci eravamo fatti strada a New York".

Nonostante la rivalità, Pacino ammira molto Hoffman: “Non osavo paragonarmi a lui; l'ho amato nel Laureato e nel ruolo di Ratso Rizzo in Un uomo da marciapiede. Ho sempre pensato che fosse un attore brillante, ma non mi sembrava che fossimo sulla stessa lunghezza d'onda". I due hanno recitato insieme solo nel 1990, nel film Dick Tracy, diretto da Warren Beatty.

Quello su Hoffman è solo uno dei tanti interessanti aneddoti che stanno emergendo dalla lettura dell'autobiografia di Pacino: qui ne potete leggere uno sul Padrino e uno sulle fasi più recenti della sua carriera.