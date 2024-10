Star Wars, Al Pacino svela di aver rifiutato il ruolo di Han Solo: "L’ombra del Padrino mi seguiva ovunque andassi"

Pubblicazione: 21 ottobre alle 17:30

In Sonny Boy, la sua autobiografia, Al Pacino offre una retrospettiva interessante su gran parte della sua vita e della sua carriera. In un passo in particolare, l’attore racconta dell’assurda ondata di fama dopo la sua performance in Il padrino e di come questa aleggiasse su di lui perennemente.

L’ombra del Padrino mi seguiva ovunque andassi e oscurava ogni cosa che facessi. Quasi me ne vergognavo, ma il mondo questo non me lo permetteva, ero completamente intontito da tutto quanto. Dopo Il padrino mi avrebbero fatto interpretare e fare qualsiasi cosa, mi hanno anche offerto il ruolo di Han Solo in Star Wars.

Tra i tanti ruoli e offerte con i quali l’attore fu bombardato ci fu anche quella per un ruolo che sarebbe poi diventato iconico in una saga altrettanto eterna: quello diin, da lui rifiutato:

Alla fine, come noto, il ruolo andò a Harrison Ford.