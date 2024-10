Andrew Garfield si dice disposto a tornare nei panni di Spider-Man ad alcune condizioni

Redattore per badtaste.

Pubblicazione: 02 ottobre alle 15:27

Nel corso di una recente intervista, Andrew Garfield è tornato a parlare di Spider-Man e di quanto sia stato soddisfacente interpretarlo ancora una volta in Spider-Man: No Way Home.

L'attore ha spiegato che partecipare al film di Jon Watts "mi ha aiutato a guarire" dopo che il destino di The Amazing Spider-Man 3 "è rimasto in sospeso".

Certo, al 100% se si trattasse della cosa giusta. Se avesse da aggiungere qualcosa, se fosse un'idea forte o qualcosa di unico, mai fatto prima e che potesse darmi pane per i denti. Amo quel personaggio, porta tanta gioia. E se posso contribuire, sono pronto ad accogliere il mio ritorno con gioia.

Fonte / Esquire

Ha però ammesso che tornerebbe volentieri nei panni di Peter Parker: