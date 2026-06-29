Anthony Hopkins sfida il Vaticano tra esorcismi e verità nascoste, in questo thriller/horror su Netflix

Pubblicazione: 29 giugno alle 15:00

Una presenza che si manifesta, che possiede, che distrugge. Il rito, thriller horror del 2011 diretto da Mikael Håfström, si costruisce proprio su questa tensione: cosa succede quando lo scetticismo razionale si scontra con fenomeni che sfuggono a ogni spiegazione scientifica? Il film si ispira a storie vere e segue le vicende di Michael Kovak, un giovane seminarista interpretato da Colin O'Donoghue, che si ritrova inviato al Vaticano per studiare le pratiche dell'esorcismo. Ma Michael non è il classico credente fervente: porta con sé un bagaglio di dubbi, una formazione che lo spinge a cercare risposte negli studi psichiatrici piuttosto che nelle formule latine e nell'acqua benedetta. Per lui, i posseduti non sono vittime del demonio, ma pazienti che necessitano di cure mediche. Il Vaticano, però, la pensa diversamente.



Quando viene assegnato come apprendista a Padre Lucas Trevant, un esorcista poco ortodosso interpretato magistralmente da Anthony Hopkins, il giovane seminarista inizia un percorso che metterà alla prova ogni sua certezza. Hopkins, veterano del cinema che ha dato vita a personaggi memorabili come Hannibal Lecter, qui costruisce un personaggio stratificato: un prete che ha seguito migliaia di esorcismi, che conosce il male nelle sue manifestazioni più viscerali, ma che mantiene una sorprendente umanità. È un mentore imperfetto, un uomo di fede con le sue contraddizioni, che diventa la chiave di volta della trasformazione interiore di Michael.



Håfström costruisce una narrazione che esplora il confine sottile tra fede e ragione, tra ciò che possiamo spiegare e ciò che ci sfugge. Gli esorcismi nel film sono presentati con una certa dose di realismo: non ci sono effetti speciali eccessivi, ma una tensione psicologica che cresce inesorabile, scena dopo scena. È lo sguardo di chi osserva, lo scetticismo che si sgretola di fronte a eventi che sfidano la logica. La svolta narrativa arriva quando Michael si trova di fronte a un caso che supera le capacità e l'esperienza dello stesso Padre Lucas. È qui che il film alza la posta in gioco: non si tratta più di studiare un fenomeno da lontano, ma di affrontarlo in prima persona, di mettere in discussione tutto ciò in cui si credeva o non si credeva. Il seminarista scettico si ritrova alle prese con una forza che non può essere spiegata, catalogata, curata. E deve decidere da che parte stare.

Girato tra Stati Uniti, Ungheria e Italia, Il rito beneficia delle atmosfere cupe e suggestive di Roma e del Vaticano. Le location diventano personaggi a loro volta: i corridoi bui, le chiese antiche, i volti delle statue che sembrano osservare, giudicare. La fotografia privilegia toni cupi, luci radenti, ombre che si allungano, creando un'estetica che amplifica il senso di oppressione e mistero. La sceneggiatura esplora anche i temi della vocazione, del dubbio come parte integrante della fede, della trasmissione del sapere da maestro ad allievo. Michael è un uomo che deve fare i conti con se stesso, con le proprie paure, con la possibilità che il mondo sia molto più complesso e oscuro di quanto la razionalità voglia ammettere.