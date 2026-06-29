Quando esce Cyberpunk Edgerunners 2? Netflix conferma l'uscita e mostra i nuovi protagonisti

Pubblicazione: 29 giugno alle 13:21

Dopo settimane di teasing strategico, con frammenti di poster rilasciati con il contagocce sui social, Studio Trigger e CD Projekt Red hanno finalmente svelato il primo key visual completo di Cyberpunk: Edgerunners 2. La conferma è arrivata insieme a una finestra di lancio precisa: autunno 2026. Sono passati quasi quattro anni dalla prima stagione, che ha conquistato milioni di spettatori diventando uno degli anime originali Netflix di maggior successo. Ora Night City si prepara ad accogliere una nuova crew di edgerunner, con volti inediti e storie ancora tutte da raccontare.



La prima stagione aveva chiuso il cerchio narrativo di David Martinez in modo definitivo, con un finale tragico e memorabile che ha lasciato il segno nel pubblico. Riportare indietro quei personaggi per nuove avventure avrebbe rischiato di sminuire l'impatto emotivo di quella conclusione. La scelta di Studio Trigger è stata quindi quella più coerente con lo spirito del franchise: Night City non è mai stata la storia di un solo protagonista, ma un ecosistema di destini intrecciati, ambizioni spezzate e sopravvivenza a ogni costo. La seconda stagione abbraccia pienamente questa filosofia, esplorando un angolo diverso della metropoli distopica senza tradire l'eredità della prima.



Il nuovo key visual introduce Taliya Yang come protagonista femminile della nuova crew. La sua storia rappresenta uno dei percorsi più classici e tragici dell'universo Cyberpunk: cresciuta nel comfort asettico delle torri corporate, la sua vita ha preso una piega drastica dopo un incontro fatale con la gang Maelstrom. Ora Taliya ha abbracciato completamente lo stile di vita brutale della banda, ossessionata dal chrome pesante e dalle modifiche estreme che rendono i Maelstrom una delle fazioni più inquietanti e riconoscibili di Night City. Il contrasto tra le origini privilegiate e la discesa negli strati più bassi della società urbana promette una narrazione ricca di conflitti interiori e scelte impossibili.





Taliya non affronta le strade al neon da sola. Al suo fianco troviamo Weak Kingsley, un nome che già racconta una storia di caduta. Un tempo era un mercenario d'élite rispettato, conosciuto semplicemente come King. Quei giorni sono ormai lontani e Kingsley lotta quotidianamente per essere all'altezza della reputazione che si è lasciato alle spalle. Il peso delle aspettative e il tentativo di riconquistare una gloria perduta lo rendono un personaggio fragile e umano, perfetto per esplorare i temi del fallimento e della redenzione che attraversano l'intero universo Cyberpunk.



Completa il quadro D, un netrunner appartenente alla Snake Nation. La sua missione personale è chiara e ossessiva: trovare i responsabili dello sterminio del suo clan. In un mondo dove l'informazione è potere e le reti neurali sono campi di battaglia invisibili, D rappresenta la vendetta tecnologica, il fantasma digitale che cerca giustizia in un sistema progettato per negargliela. Ogni membro del nuovo team porta con sé un passato diverso, creando una dinamica di gruppo che sembra già distante anni luce dalla crew di David Martinez.





La composizione del cast suggerisce un approccio narrativo più oscuro e stratificato rispetto alla prima stagione. Dove David era un ragazzo di strada con sogni troppo grandi, Taliya è qualcuno che ha conosciuto il privilegio e lo ha rifiutato o perso. Dove Maine guidava con carisma brutale ma protettivo, Kingsley sembra portare il peso della delusione. E mentre Kiwi manipolava i dati con cinismo acquisito, D lo fa spinto da un trauma collettivo. Sono variazioni sul tema dell'edgerunner, ma ognuna con una tonalità emotiva diversa.



Il ritorno previsto per l'autunno 2026 colloca Edgerunners 2 in una finestra temporale strategica per Netflix e per l'intero franchise Cyberpunk. Il videogame di CD Projekt Red ha continuato a evolversi negli anni, con l'espansione Phantom Liberty che ha dimostrato come l'universo di Night City possa ancora sorprendere. L'anime diventa quindi un ulteriore tassello di un ecosistema transmediatico sempre più coeso, capace di attrarre sia i giocatori sia chi si avvicina al cyberpunk attraverso la narrazione animata.