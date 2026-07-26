Anthony Mackie e Morena Baccarin in questo film che domina Prime Video dopo il flop al cinema

Pubblicazione: 26 luglio alle 15:21

A volte Hollywood riserva sorprese che nemmeno gli algoritmi più sofisticati riescono a prevedere. È il caso di Elevation - Linea di sopravvivenza, il thriller post-apocalittico del 2024 che ha vissuto non una, ma due vite completamente diverse. Dopo un passaggio al cinema quasi invisibile, il film con Anthony Mackie è tornato prepotentemente alla ribalta, questa volta conquistando le classifiche streaming su Prime Video con una determinazione degna del suo protagonista. La storia di Elevation è quella di un padre single che, insieme a due donne, abbandona la sicurezza della propria casa tra le Montagne Rocciose per affrontare creature terrificanti in una missione disperata: salvare la vita di un bambino.

Diretto da George Nolfi, regista de L'agenzia dei destini, e interpretato da un cast che include anche l'attrice candidata agli Emmy Morena Baccarin di Homeland, il film sembrava avere tutte le carte in regola per funzionare. Eppure, qualcosa è andato storto.. Un risultato che, sulla carta, avrebbe dovuto condannare il progetto all'oblio. Ma il destino, si sa, ama i colpi di scena quanto i migliori thriller narrativi. Circa un anno dopo l'uscita nelle sale, all'inizio del 2025, Elevation è approdato su Amazon Prime Video. E qui è successo qualcosa di inaspettato: il film è letteralmente esploso.

Spinto dalla fanbase di Anthony Mackie, fresco del successo come nuovo Captain America in Brave New World, da un passaparola positivo e dai misteriosi ma efficaci algoritmi di raccomandazione, il thriller ha iniziato a scalare le classifiche globali della piattaforma. A metà luglio 2025, Elevation si era già piazzato stabilmente nella Top 10 globale di Prime Video, spesso occupando la terza posizione dietro titoli come The Accountant 2 e Heads of State. Una resurrezione che ha dell'incredibile, considerando il fiasco cinematografico.

Elevation, con la sua premessa action-thriller in un mondo post-apocalittico popolato da creature letali, intercetta perfettamente il desiderio di intrattenimento ad alto impatto che gli spettatori cercano nelle serate sul divano. Non sempre i film devono essere capolavori per funzionare: a volte basta che siano il giusto tipo di intrattenimento al momento giusto. La vicenda di Elevation solleva domande interessanti sul futuro dell'industria cinematografica. In un'epoca in cui il confine tra successo e fallimento si è fatto più sfumato, dove un film può fallire in un mercato e trionfare in un altro, le metriche tradizionali perdono significato. Il botteghino non è più l'unico parametro di valutazione, e forse nemmeno il più importante.



Per Anthony Mackie, questo successo tardivo rappresenta l'ennesima conferma della sua versatilità e del suo appeal presso il pubblico. Mentre si prepara a incarnare definitivamente il simbolo di Captain America, può guardare a Elevation come a un'ulteriore dimostrazione della sua capacità di trainare progetti anche quando le circostanze sembrano avverse. La storia di questo film è, in definitiva, una metafora perfetta del panorama dell'intrattenimento contemporaneo: imprevedibile, frammentato, ma pieno di opportunità di riscatto per chi ha la pazienza di aspettare che il pubblico lo scopra, un clic alla volta.