Apple è entrata in fase di negoziazioni per acquisire due titoli prodotti dadalla Skydance Animation, ovvero

I due film entrerebbero a far parte di un accordo più esteso con la divisione d’animazione capitanata da David Ellison e il colosso dello streaming, che deve essere ancora aggiunto.

I film dovevano esser distribuiti dalla Paramount Pictures, che con la Skydance è già in ottimi rapporti per i film di Mission: Impossible e per il sequel di Top Gun di prossima uscita. La Skydance, tuttavia, gode di tutto il diritto di affidare i progetti in questione a proprio piacimento.

I dirigenti che hanno già visto “Luck” lo hanno definito un “Lasseter vintage” lodando la qualità della produzione e la sua attrattiva commerciale.

Sia Luck che Spellbound hanno un’uscita fissata al 2022.

Scritto da Jonathan Aibel e Glenn Berger il primo racconterà la millenaria battaglia tra la fortuna e la sfortuna, “organizzazioni” che segretamente influenzano da sempre la vita degli esseri umani. Il secondo è stato affidato Vicky Jenson, co-regista di Shrek. La storia gira attorno ad una ragazza che dovrà salvare il suo regno diviso in due da un potente incantesimo, vanta una serie di talenti e nomi noti al grande pubblico per la loro partecipazione a grandi classici.

Fonte: Variety