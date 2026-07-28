Apple TV acquisisce i diritti del nuovo libro dell’autrice di Fourth Wing: sarà una serie tv

Pubblicazione: 28 luglio alle 17:35

Apple TV ha messo le mani su uno dei progetti più ambiti del momento, strappando alla concorrenza i diritti di adattamento di Peculiar Stars, il prossimo romanzo di Rebecca Yarros, l'autrice che ha conquistato il mondo con la saga Empyrean e il fenomeno editoriale Fourth Wing. L'operazione, che ha visto diversi studios e produttori competere aggressivamente per aggiudicarsi il titolo, rappresenta una mossa strategica significativa per la piattaforma di Apple, che punta a rafforzare la propria presenza nel territorio del romance drama.

La notizia arriva in esclusiva da Deadline, che conferma come. La Yarros non si limiterà a cedere i diritti:, garantendo così un controllo creativo diretto sulla trasposizione della sua storia. Al momento il progetto è nelle fasi embrionali, senza ancora uno sceneggiatore, un cast o uno showrunner ufficialmente coinvolti.

Ciò che rende l'acquisizione particolarmente interessante è la tempistica, infatti Peculiar Stars non è ancora stato pubblicato. Il romanzo è disponibile in preordine e arriverà sugli scaffali delle librerie il 17 novembre 2026, rendendo l'investimento di Apple una scommessa basata sulla reputazione stratosferica dell'autrice e sulla fiducia nel suo talento narrativo.

Copertina ufficiale di Peculiar Stars di Rebecca Yarros Fonte: Montlake

La trama di Peculiar Stars segna una svolta decisa rispetto all'universo fantasy che ha reso Yarros un nome celebre. Niente cavalieri di draghi, niente intrighi politici o guerre epiche come in Fourth Wing. Questa volta la scrittrice si immerge nel romance contemporaneo, costruendo una storia che ruota attorno alla sopravvivenza, all'identità e alla connessione umana nella sua forma più nuda e viscerale. Al centro della narrazione c'è Callista Moran, una giovane donna la cui vita viene stravolta quando una gita in barca si trasforma in un disastro. Un ciclone la lascia bloccata su un'isola deserta insieme a Dominic, il cugino del suo fidanzato. Quella che inizia come una lotta disperata per sopravvivere si trasforma gradualmente in qualcosa di più profondo e i due sviluppano un legame intenso mentre attendono soccorsi che tardano ad arrivare.

L'interesse di Apple per Peculiar Stars sottolinea una tendenza più ampia nel panorama dell'intrattenimento,L'autrice è diventata uno dei fenomeni editoriali più significativi degli ultimi anni, con la serie Empyrean che ha venduto oltre 30 milioni di copie a livello globale. Onyx Storm, il terzo libro della saga uscito il 21 gennaio 2025, ha infranto ogni record diventando il libro più venduto in assoluto degli ultimi vent'anni.

Tuttavia Fourth Wing rimane l’adattamento più atteso dell’universo di Yarros. Amazon MGM Studios ha ufficialmente ordinato la serie televisiva basata sulla saga Empyrean, con Michael B. Jordan attraverso la sua Outlier Society, Kilter Films e Premeditated Productions coinvolti come produttori. Meredith Averill guiderà il progetto come showrunner. Gli osservatori del settore hanno frequentemente paragonato la popolarità del franchise ad altre grandi proprietà intellettuali fantasy che sono passate con successo dalla pagina allo schermo.

L’autrice di Fourth Wing Rebecca Yarros in un intervista di CBS Mornings Fonte: YouTube

Inoltre Peculiar Stars non è nemmeno l'unico lavoro non-Empyrean di Yarros destinato all'adattamento. Diversi suoi romanzi standalone stanno percorrendo la strada verso film e televisione: In the Likely Event è stato acquisito in via preventiva da Netflix con Dylan Clark Productions come produttore; Variation del 2024 è stato acquistato da Amazon come lungometraggio con Higher Ground e Misty Copeland alla produzione; The Last Letter è stato venduto ad Amazon nel 2025 con Imagine Entertainment come produttore e Anna Klassen come sceneggiatrice. Il romanzo del 2021 The Things We Leave Unfinished è stato acquisito da Lionsgate con Arash Amel alla scrittura e Thea Sharrock alla regia. In tutti questi progetti, Yarros mantiene il ruolo di executive producer.

Per Apple TV, l'acquisizione rappresenta un altro importante investimento nel territorio delle prestigiose trasposizioni letterarie. La piattaforma ha progressivamente guardato ai bestseller come fonte primaria di programmazione originale, e Peculiar Stars offre un progetto che combina romance, dramma di sopravvivenza e un'autrice con un seguito massiccio e devoto. Sebbene possano passare mesi prima che vengano annunciati lo sceneggiatore, il cast o il team creativo che guiderà l'adattamento, con la popolarità di Yarros in continua ascesa e molteplici trasposizioni già in cantiere, Peculiar Stars si profila come l'ultimo capitolo nella rapida evoluzione dell'autrice: da romanziera bestseller a una delle storyteller più ricercate di Hollywood.