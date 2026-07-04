Anya Taylor-Joy da brividi: la nuova serie crime che vi toglierà il sonno

Pubblicazione: 04 luglio alle 11:30

Pare proprio che Anya Taylor-Joy stia colonizzando l'immaginario pop contemporaneo. Con un miliardo in tasca grazie all'estetica pop di Super Mario Galaxy e le sabbie di Arrakis che già la attendono per Dune: Parte 3, la diva del momento ha scelto di buttarsi, anima e corpo, in un nuovo thriller psicologico, offrendo ad Apple TV+ il pezzo forte del suo palinsesto estivo.

Un noir ad alta tensione

Il countdown è ufficialmente iniziato. Il prossimo, la piattaforma di Cupertino, un crime thriller in sette atti che promette di declinare il noir secondo canoni estetici affilati e contemporanei.

La regia e la direzione creativa di Lucky sono affidate a Timothy Olyphant, un autore che ha fatto del genere hard-boiled e della tensione il proprio tratto distintivo. Ma è lo scacchiere dei comprimari a confermare lo spessore dell'opera.

Oltre alla magnetica Taylor-Joy, la serie schiera una leggenda del calibro di Annette Bening (cinque volte candidata all'Academy Award), supportata dal talento spigoloso di Clifton Collins Jr. e dalla straordinaria intensità drammatica di Aunjanue Ellis-Taylor.

L'ecletticità di Anya Taylor-Joy

La programmazione, che si estenderà fino al finale di stagione previsto per il, ha tutta l'aria di voler replicare, se non superare, la persistenza culturale che l'attrice aveva già garantito a Apple con il fantascientifico The Gorge.

La verità è che la schizofrenia professionale di Taylor-Joy sembra essere la sua vera cifra stilistica, una delle pochissime attrici oggi capaci di saltare dal pop più commerciale ai progetti d'autore senza rimetterci la reputazione.

Lo si capisce chiaramente guardando ai suoi prossimi impegni, a partire dal ritorno su Arrakis il 18 dicembre per Dune: Parte 3, dove il salto temporale orchestrato da Denis Villeneuve le consegnerà le chiavi narrative del film nei panni di un’adulta e spietata Alia Atreides. Subito dopo sarà la volta della Terra di Mezzo, con un ruolo blindatissimo da elfa nel capitolo de Il Signore degli Anelli: La caccia a Gollum previsto per il 2027.

Davanti a una simile potenza di fuoco, persino gli scivoloni più evidenti passano in secondo piano. Il recente thriller Sacrifice, ad esempio, è stato liquidato al TIFF con un imbarazzante 37% su Rotten Tomatoes, eppure la cosa non ha minimamente scalfito lo status della diva.

Con Lucky, l'attrice mira a colonizzare la piattaforma di Apple con quella stessa magnetica ambiguità che l'ha resa praticamente intoccabile a Hollywood. Bisognerà vedere se il pubblico dello streaming, abituato a ritmi più rassicuranti, sarà pronto a stare al gioco.