Dopo la quarta stagione, Ted Lasso si prepara già per la quinta (anche se manca l'ok ufficiale)

Pubblicazione: 09 luglio alle 18:52

I fan di Ted Lasso possono tirare un sospiro di sollievo. La serie comedy di Apple TV che ha conquistato pubblico e critica negli ultimi anni non si fermerà alla quarta stagione, in arrivo il prossimo agosto. A confermarlo è Matt Cherniss, uno dei vertici della piattaforma streaming, che in un'intervista a Deadline ha lasciato intendere che Jason Sudeikis è già al lavoro per pianificare la quinta stagione dello show. Una dichiarazione che, pur non essendo un annuncio ufficiale di rinnovo da parte di Apple TV, rappresenta il segnale più concreto finora emerso sulla continuazione della serie oltre la quarta stagione.

"Jason sta ancora lavorando duramente sulla quarta stagione, e so che sta cercando di buttarsi presto nella prossima stagione, ma per quanto ne so, non credo che abbiamo ancora iniziato" - Matt Cherniss

Jason Sudeikis in una scena di Ted Lasso, fonte: AppleTv+

di Ted Lasso, tanto che molti fan avevano salutato la serie credendola conclusa.narrativo: Ted Lasso lascerà l'AFC Richmond per assumere un incarico ancora più impegnativo, diventare l'allenatore di una squadra femminile di calcio che milita in seconda divisione., "nella quarta stagione, Ted torna a Richmond affrontando la sua sfida più grande: allenare una squadra femminile di calcio di seconda divisione. Nel corso della stagione, Ted e la squadra imparano a buttarsi prima di guardare, cogliendo opportunità che non avrebbero mai pensato di avere". Una premessa narrativa chee che potrebbe effettivamente sostenere un nuovo arco di tre stagioni, proprio come accaduto con le prime tre dedicate all'AFC Richmond.





Il cast della quarta stagione vedrà il ritorno di volti noti agli appassionati. Oltre a Jason Sudeikis nel ruolo del protagonista, torneranno Hannah Waddingham nei panni di Rebecca Welton, Juno Temple come Keeley Jones, Brett Goldstein nel ruolo di Roy Kent, Brendan Hunt come Coach Beard e Jeremy Swift nei panni di Leslie Higgins. Anche alcuni giocatori dell'AFC Richmond potrebbero fare apparizioni come guest star, tra cui Phil Dunster nel ruolo di Jamie Tartt e Cristo Fernández come Dani Rojas.



Tra le new entry figurano Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern e Grant Feely, molti dei quali interpreteranno membri della squadra femminile di calcio. Un nuovo gruppo di personaggi che potrebbe accompagnare Ted Lasso in questo secondo ciclo narrativo, proprio come i giocatori dell'AFC Richmond hanno fatto nelle prime tre stagioni.

"È fantastico, sento che abbiamo il miglior brand comedy nel settore, e poter passare da una stagione con Shrinking, Widow's Bay e Margot's Got Money Troubles all'anno prossimo con Ted Lasso e The Studio che tornano. Siamo in un'ottima posizione come servizio. Ci sentiamo davvero molto fiduciosi riguardo alla nostra offerta e ai nostri show, e siamo entusiasti che il pubblico ci stia seguendo in questo viaggio". - Matt Cherniss

come lascia intendere Cherniss, è probabile che continui a seguire le vicende della squadra femminile di calcio, completando un potenziale arco narrativo di tre stagioni parallelo a quello dell'AFC Richmond. Una formula che ha funzionato alla perfezione nei primi tre capitoli e che, e per i fan della serie sarà l'occasione per ritrovare un personaggio che è entrato nel cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo.