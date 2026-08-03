Nuovi dettagli emersi sul film del più grande fantasy che sia mai stato scritto (e non è Il Signore degli Anelli)

Pubblicazione: 03 agosto alle 09:45

Brandon Sanderson ha appena raggiunto un traguardo fondamentale nel percorso che porterà uno dei suoi universi più amati sul grande schermo. L'autore bestseller ha annunciato attraverso i suoi canali social che la prima bozza della sceneggiatura di Mistborn è finalmente completata, un passo significativo per un progetto che milioni di lettori attendono da anni.



L'annuncio arriva in un momento simbolico: questo mese ricorre il ventesimo anniversario della pubblicazione originale di Mistborn: The Final Empire, il romanzo che ha dato il via a una delle saghe fantasy più influenti degli ultimi due decenni. Il libro uscì il 17 luglio 2006, introducendo i lettori al mondo dell'Allomanzia e alla ribellione contro un tiranno in un universo oscuro e stratificato.



Nel suo messaggio su X, Sanderson ha specificato che si tratta della "Bozza 1.11", accompagnando le parole con una foto della copertina del copione. L'autore ha voluto però temperare l'entusiasmo dei fan, ricordando che questo rappresenta solo un primo passo in quello che sarà un processo molto lungo prima di vedere la storia prendere vita sullo schermo. Nonostante la cautela, Sanderson si è detto "terribilmente entusiasta" del risultato ottenuto dopo mesi di lavoro intenso.

After many months of work, I'm thrilled to announce the first draft of the Mistborn screenplay is DONE! Just in time to celebrate the book's original publication, twenty years ago this month. Do please remember that this is just an early step in a very long process, but I'm… pic.twitter.com/Va51LMr8PY — Brandon Sanderson (@BrandSanderson) July 28, 2026

La notizia assume ancora più rilevanza considerando il controllo creativo che Sanderson mantiene sul progetto. A differenza di molte altre trasposizioni letterarie, l'autore ricopre i ruoli di sceneggiatore e produttore, garantendo una fedeltà alla visione originale che raramente si vede nelle adattazioni hollywoodiane. Questo livello di coinvolgimento diretto dell'autore potrebbe fare la differenza tra un adattamento generico e qualcosa che catturi davvero l'essenza del materiale di partenza.



Il progetto Mistborn fa parte di un accordo più ampio con Apple TV, che include anche lo sviluppo di The Stormlight Archive come serie televisiva. Si tratta di un investimento significativo nell'universo Cosmere di Sanderson, quel vasto multiverso narrativo che collega diverse delle sue opere attraverso personaggi, magie e mitologie condivise.



Non è ancora stata annunciata una data di uscita per il film, considerando che il progetto si trova ancora nelle primissime fasi di sviluppo. Dalle prime bozze della sceneggiatura alla sala cinematografica il percorso è lungo e complesso, fatto di revisioni, casting, produzione e post-produzione. Ma per i fan che hanno aspettato vent'anni di vedere questo mondo prendere vita visiva, l'annuncio di oggi rappresenta la conferma concreta che il sogno si sta trasformando in realtà.