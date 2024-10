Ariana Grande conquista il Saturday Night Live con imitazioni, canzoni e sketch irresistibili

Pubblicazione: 13 ottobre alle 09:28

Britney Spears, Miley Cyrus, Gwen Stefani, Céline Dion, Jennifer Coolidge e molto altro: è una Ariana Grande transformista quella che ha conquistato il pubblico dello Studio 8H ieri sera. L'attrice e popstar ha condotto il Saturday Night Live per la prima volta dal 2016, ovviamente per promuovere il suo nuovo film Wicked, che uscirà nei cinema di tutto il mondo a fine novembre, e già dal monologo ha dato prova delle sue abilità di cantante, attrice e imitatrice.

"Sono così felice di essere tornata a condurre," ha detto "Questo è stato davvero un anno straordinario. Ho avuto l'opportunità di interpretare Glinda nel film di Wicked. È fantastico, perché sono una vera appassionata di teatro. E per tutti gli amanti del teatro, è un sogno essere Glinda o Elphaba. Beh, il vero sogno di ogni ragazzo di teatro è perdere la verginità... Ma il loro secondo sogno è, naturalmente, essere in Wicked! L'ultima volta che ho condotto era nel 2016, proprio alla vigilia dell'elezione della nostra prima presidente donna, quindi suppongo che la seconda volta sarà quella giusta!". Poco dopo, il monologo si è trasformato in un'irresistibile canzone in cui Grande ha imitato alcune colleghe popstar, elencando tutte le cose che non avrebbe fatto (e che invece ha fatto).

Tra i numerosi sketch della serata, Grande ha parodiato lo spot promozionale di Céline Dion per la NFL, questa volta però cantando dei combattimenti violenti dell'UFC in una versione molto particolare di It's All Coming Back to Me Now. Da non perdere poi una versione "stonata" di Espresso di Sabrina Carpenter e un esilarante cortometraggio...