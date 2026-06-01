Avvistato: le foto esclusive di Hero Fiennes Tiffin, si riposa a Palermo dopo le riprese di Young Sherlock 2

Pubblicazione: 01 giugno alle 11:20

Palermo si trasforma nuovamente in un gigantesco set cinematografico per ospitare le riprese della seconda stagione di "Young Sherlock", la serie Amazon Prime Video che ha già conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo.

Dopo il successo della prima stagione, la produzione creata dal visionario regista Guy Ritchie, affiancato da Dónal Finn.

Per gli appassionati di cinema e serie tv, c'è anche un lato affascinante in tutto questo: la possibilità, magari casuale, di imbattersi in un set, di vedere da lontano le riprese, di assistere alla magia del cinema che prende forma. Ed è proprio quello che è successo a noi! Una nostra redattrice ha avuto la fortuna di incontrare proprio Hero Fiennes Tiffin e di "paparazzarlo" mentre era intento a seguire la finale di Champions League, fuori da un bar del capoluogo siciliano (foto in esclusiva per BadTaste, Screenworld e Cinema Serie TV).

Il tessuto urbano del centro storico palermitano, con la sua stratificazione architettonica che abbraccia secoli di dominazioni e stili, offre una versatilità scenografica che poche altre città europee possono vantare. Palazzi barocchi, chiese normanne, vicoli stretti e piazze maestose diventano la perfetta ambientazione per raccontare le avventure del giovane Sherlock Holmes, in una rilettura che mescola fedeltà al canone e audacia narrativa tipica dello stile Ritchie.



Negli ultimi anni Palermo ha visto moltiplicarsi le produzioni cinematografiche e televisive, sia italiane che straniere. La città è diventata location ambita grazie alla sua bellezza, alla varietà dei suoi scorci, ma anche grazie agli incentivi fiscali e al supporto logistico garantito dalla Sicilia Film Commission. Vedere la propria città trasformata, reinterpretata, raccontata attraverso l'occhio di una grande produzione internazionale è un'esperienza che va oltre il disagio momentaneo di una strada chiusa.