Off Campus tra scene intime e differenza d'età tra gli attori: il pubblico è preoccupato (ma Ella Bright rassicura)

Pubblicazione: 29 maggio alle 12:18

Quando una serie diventa un fenomeno, ogni dettaglio finisce sotto la lente d'ingrandimento. È quello che sta accadendo a Off Campus, l'adattamento Prime Video della popolare serie di romanzi di Elle Kennedy, che ha catturato l'attenzione non solo per la trama ma anche per una questione delicata: la differenza d'età tra i protagonisti. Ella Bright, la giovane stella che interpreta Hannah Wells, ha 19 anni. Il suo partner sullo schermo, Belmont Cameli, che dà vita a Garrett Graham, ne ha 28. Quasi un decennio di differenza che non è passato inosservato al pubblico.



In un'intervista al podcast Not Skinny But Not Fat, Bright ha deciso di affrontare direttamente quella che lei stessa ha definito "la preoccupazione delle persone". "Sono entrata in questo lavoro con più che sufficienti informazioni, conoscenza e comprensione di cosa richiedesse questo ruolo", ha spiegato l'attrice. "Mi sono innamorata immediatamente di Hannah e di queste sceneggiature. Non c'è mai stato un dubbio sul fatto che volessi farlo".



La questione dell'età tra attori che interpretano relazioni romantiche è diventata un tema sempre più discusso nell'industria dell'intrattenimento, soprattutto quando uno dei due è appena maggiorenne. Ma Bright ha voluto sottolineare come sul set di Off Campus non si sia mai sentita esclusa o a disagio a causa della sua giovane età rispetto al resto del cast. "Siamo tutti una famiglia, e tutti sono stati più che perfetti. Non avrei potuto sentirmi più a mio agio su questo set con queste persone", ha dichiarato con convinzione.

La serie, che segue la finta relazione romantica tra Hannah e Garrett che si trasforma in qualcosa di reale, include diverse scene intime che hanno richiesto un livello di vulnerabilità significativo da parte degli attori. La showrunner Louisa Levy, consapevole della delicatezza della situazione, ha voluto assicurarsi che tutti gli interpreti fossero pienamente informati prima di firmare.

: "Per Hannah si parlava di nudità parziale, mentre per Allie [interpretata da Mike Abdalla] doveva essere completa, semplicemente perché Allie ha questa incredibile sicurezza di sé ed è così libera con il suo corpo. Il sesso è una parte importante della sua vita. Si tratta onestamente solo di mostrare la differenza tra questi personaggi".Questo approccio differenziato alla rappresentazione della sessualità dei personaggi dimostra una certa, andando oltre la semplice spettacolarizzazione. La nudità e l'intimità diventano strumenti per raccontare chi sono davvero Hannah e Allie, non solo espedienti visivi.

Quello che emerge dalle parole di Ella Bright è il ritratto di una giovane professionista che sapeva esattamente in cosa si stava imbarcando e che ha fatto una scelta consapevole. "Tutti avevano piena comprensione di dove stavamo andando", ha concluso.