Creed continua la sua corsa, ma sul piccolo schermo: annunciato il cast completo della serie Prime Video, Delphi

Pubblicazione: 22 maggio alle 13:00

L'universo cinematografico di Creed si prepara a espandersi in un territorio inesplorato. Amazon ha ufficialmente svelato il cast completo di Delphi, la prima serie televisiva live-action ambientata nel mondo pugilistico reso celebre dalla saga spin-off di Rocky. Un progetto ambizioso che porta sul piccolo schermo le storie, i sogni e le battaglie di una nuova generazione di pugili.



La notizia, annunciata a metà maggio 2026, conferma un cast di interpreti che mescola volti emergenti e veterani affermati del panorama televisivo e cinematografico. Alla guida della produzione c'è Michael B. Jordan attraverso la sua Outlier Society, mentre lo showrunner Marco Ramirez orchestra una narrazione che promette di esplorare le dinamiche intime e competitive di un'accademia pugilistica d'élite.



Delphi segue le vicende di un gruppo di giovani pugili talentuosi all'interno di un'accademia prestigiosa, dove ogni giorno è una battaglia per realizzare i propri sogni e raggiungere l'apice dello sport. La serie, attualmente in produzione a Los Angeles, punta a catturare non solo l'adrenalina del ring, ma anche i conflitti personali, le dinamiche familiari e le aspirazioni che definiscono questi atleti.

Il cast principale vede protagonista Benji Santiago, noto per la sua performance nel musical di Broadway The Notebook, nel ruolo di Santi Torres. Il personaggio è un talento grezzo cresciuto nell'East LA, costantemente vissuto all'ombra del fratello maggiore. Al suo fianco, Juan Castano di Rob Peace interpreta proprio quel fratello maggiore, Nico Torres, un pugile naturalmente dotato che deve fare i conti con battute d'arresto personali e demoni interiori.



La figura paterna della famiglia Torres è affidata a Demián Bichir, attore messicano candidato all'Oscar per A Better Life. Il suo Hector Torres è il patriarca nato in Messico che gestisce una palestra di boxe nell'East LA, un uomo consumato dall'esperienza ma saggio, che adotta un approccio di amore severo con i figli, pretendendo il massimo mentre si batte ferocemente per loro.



André Holland, volto riconoscibile da Moonlight e The Knick, interpreta Teddy 'T-Bone' Parker, stratega pugilistico e istruttore principale della Delphi Academy. Il suo personaggio affronta il pugilato come una partita a scacchi: intellettuale, calcolato, con una sensibilità che contrasta con la natura violenta dello sport a cui ha dedicato la vita.

Il cast regolare si arricchisce di Andre Royo, indimenticabile Bubbles di The Wire, nei panni di Elmer Tatum, un'enciclopedia pugilistica eccentrica, nato nel Bronx e naturalmente cool, capace di prevedere l'esito di un incontro basandosi su cosa hanno mangiato i pugili a colazione. Sofia Black-D'Elia veste i panni di Bobbi Weiss, un'aspirante allenatrice contabile che ha la boxe nel sangue ma non è mai salita sul ring. Victoria Vourkoutiotis completa il gruppo principale come Kai Katsaros, una giovane pugile introversa con abilità straordinarie che lotta contro ansia, scarsa fiducia in sé stessa e paura del palcoscenico.



La componente ricorrente della serie include Wood Harris, altro veterano di The Wire, nel ruolo di Little Duke, figlio del leggendario allenatore di Apollo Creed e continuatore di quella legacy nell'allenamento dei giovani talenti della Delphi Academy. Un ponte narrativo diretto con la mitologia originale del franchise Rocky.



Delphi rappresenta la prima espansione televisiva live-action del franchise Creed, un universo nato nel 2015 quando Ryan Coogler portò sul grande schermo la storia di Adonis Creed, figlio di Apollo. Il successo della trilogia cinematografica ha aperto la strada a questo esperimento seriale, che punta a esplorare con più respiro narrativo le storie parallele di chi combatte per emergere in uno sport spietato.



Non è ancora stata annunciata una data di uscita precisa per Delphi, ma le riprese in corso lasciano immaginare un debutto entro il 2026 o l'inizio del 2027 sulla piattaforma Prime Video. L'attesa è palpabile tra i fan, curiosi di vedere come le dinamiche narrative si adatteranno al formato seriale e se la magia emotiva dei film saprà tradursi in episodi televisivi.