Belen Rodriguez e il sogno di Sanremo che potrebbe mette in imbarazzo l'ex De Martino

Pubblicazione: 03 agosto alle 12:01

Il nome di Belen Rodriguez torna a intrecciarsi con quello del Festival di Sanremo, ma questa volta lo fa in un modo che nessuno avrebbe potuto prevedere. Non si parla di un ritorno sul palco dell'Ariston come co-conduttrice, né di una comparsata lampo nella serata delle cover. Stavolta l'obiettivo della showgirl argentina sarebbe molto più ambizioso: partecipare alla kermesse come cantante in gara, tra i Big del Festival. Un'ipotesi che, se dovesse concretizzarsi, rischierebbe di mettere Stefano De Martino in una posizione particolarmente scomoda.



Il conduttore napoletano è infatti chiamato a guidare la prossima edizione del Festival nelle vesti di direttore artistico e presentatore, al suo debutto assoluto in questo ruolo così delicato e prestigioso. E trovarsi a dover gestire la candidatura dell'ex moglie, con tutto il carico emotivo e mediatico che ne deriverebbe, non è esattamente il tipo di situazione che si augura chi sta preparando il suo primo Sanremo. Al momento siamo ancora nel territorio delle indiscrezioni, è bene specificarlo.

Non esistono conferme ufficiali né da parte di Belen né dall'organizzazione del Festival. Eppure le voci si fanno sempre più insistenti, alimentate da dettagli concreti e da una serie di segnali che sembrano andare tutti nella stessa direzione. A rilanciare il rumor è stato Alberto Dandolo, firma nota del settimanale Oggi, che ha rivelato come Belen sia stata avvistata più volte in uno storico studio di registrazione milanese. Non si tratterebbe di semplici prove o di esibizioni estemporanee, ma di un vero e proprio progetto musicale strutturato.

L'obiettivo sarebbe quello di incidere una serie di brani originali, scritti e arrangiati appositamente per valorizzare le sue qualità vocali, con l'intenzione di proporli per la selezione dei Big del prossimo Festival. L'interesse di Belen per la musica non è una novità assoluta. Negli ultimi tempi la showgirl aveva già sorpreso, ricevendo commenti entusiasti e numerosi apprezzamenti. Nel 2015 aveva anche inciso un brano dal titolo "Amarti è folle", che aveva riscosso un discreto successo di curiosità.

Quelle esibizioni, che all'epoca erano sembrate più un vezzo da influencer che un reale progetto artistico, potrebbero invece essere state il preludio di qualcosa di più serio. Durante l'ultima edizione del Festival, quella condotta da Stefano De Martino nel 2026, Belen era già salita sul palco dell'Ariston insieme a Samurai Jay per reinterpretare "Baila Morena" di Zucchero nella serata delle cover. Un momento che aveva fatto discutere, dividendo pubblico e critica, ma che aveva anche dimostrato una certa presenza scenica e un feeling con il microfono che non era passato inosservato.



Ed è proprio qui che la situazione si complica. Perché secondo quanto riportato da Oggi, non sarebbe un mistero che Belen sia "molto attratta dal palco del teatro Ariston" e che Stefano De Martino sia "tentato di coinvolgere l'ex moglie nel suo primo Festival da conduttore". Una frase che apre scenari delicati e alimenta interrogativi inevitabili. Se Belen dovesse davvero presentare un brano e candidarsi ufficialmente per entrare nella rosa dei Big, De Martino si troverebbe di fronte a un dilemma professionale e personale al tempo stesso. Qualunque decisione prendesse, infatti, verrebbe inevitabilmente interpretata attraverso il filtro del loro passato sentimentale.

Selezionarla esporrebbe il conduttore ad accuse di favoritismo, anche qualora la scelta fosse assolutamente meritocratica e basata esclusivamente sulla qualità del brano. Escluderla, al contrario, potrebbe essere letto come una ripicca personale o come un tentativo di prendere le distanze per non esporsi alle polemiche. Insomma, una situazione nella quale qualsiasi mossa rischia di essere quella sbagliata. E questo senza contare il peso mediatico che una partecipazione di Belen porterebbe con sé, tra commenti social, articoli di gossip e inevitabili polemiche sulla presunta "scorciatoia" garantita dalla vicinanza con il direttore artistico.



Oggi entrambi sembrano aver trovato un nuovo equilibrio. Belen, dopo un periodo difficile segnato dalla fine della relazione con Antonino Spinalbese e dalla ricerca di una serenità personale, appare finalmente tranquilla. Sta trascorrendo l'estate tra la famiglia e il nuovo compagno Gaetano Fidanzati, con il quale sembra aver costruito un rapporto solido e lontano dai riflettori. Stefano, dal canto suo, è completamente assorbito dalla preparazione del Festival, consapevole dell'enorme responsabilità che comporta un incarico di questo tipo.



Per ora non resta che attendere. Le selezioni per la prossima edizione del Festival entreranno nel vivo nei prossimi mesi e solo allora si capirà se questa storia avrà un seguito concreto o se resterà uno dei tanti rumor che animano il gossip estivo. Di certo, l'attenzione su questa vicenda è già altissima e continuerà a crescere man mano che ci si avvicinerà alla kermesse.