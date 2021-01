Anche se ritroveremonei panni di Batman nella Snyder Cut di Justice League e in ECCO TUTTI I DETTAGLI SUL RITORNO DI BEN AFFLECK ), la sua esperienza nei panni del Crociato di Gotham è stata un saliscendi di emozioni, un viaggio che ha avuto anche ripercussioni sulla sua salute e sulla sua ricaduta nella dipendenza dall’alcool

Con l’Hollywood Reporter, la star è però tornata a parlare del perché abbia scelto di accettare di calarsi nei panni di un personaggio così iconico.

Ecco cos’ha detto Ben Affleck al popolare magazine:

Ho fatto Batman per i miei figli. Volevo fare qualcosa che potesse piacere anche ai miei figli. Cioè, non è che loro hanno potuto vedere Argo. Zack Snyder voleva fare una sua versione del Cavaliere Oscuro di Frank Miller che, per me, è venuta fuori molto bene. Sfortunatamente, in questa industria, ci sono tante ragioni per cui una cosa non finisce per andare per il verso giusto e solo perché la tua faccia è sul poster del film non significa che puoi avere il potere su ogni aspetto. E anche se ce lo avessi, non è detto che, anche in quel caso, andrebbero necessariamente bene. Ma ho indossato il costume di Batman al compleanno di mio figlio, esperienza che è valsa ogni momento di sofferenza per Justice League.