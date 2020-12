In questo “annus horribilis” c’è stato un film che è riuscito a cogliere lo spirito del momento con innegabile efficacia, ovvero, la pellicola che ha visto Sacha Baron Cohen tornare nei panni dell’iconico giornalista kazako.

Il lungometraggio è stato diretto da Jason Woliner che, in un’intervista rilasciata a Insider qualche giorno fa, ha raccontato un simpatico aneddoto che lo ha visto intento a cercare di convincere Sacha Baron Cohen a non girare il film.

Ecco cos’ha detto:

Sono stata la prima persona a cui Sacha si è rivolto per la regia del film. Sono andato al meeting con lui e Anthony Hines, lo scrittore coinvolto in tutto quello che fa Sacha, la produttrice Monica Levinson e altra gente. Gli dissi che avevo letteralmente amato lo script, ma dimostrai in maniera molto forte quello che pensavo. In buona sostanza dichiarai che, per me, Borat è il film più divertente mai fatto e che, per me, era un errore girare un sequel. Ed espressi questa idea in ogni possibile variante: la maggior parte dei sequel in ambito di commedia non sono validi, quelli che arrivano dopo tanto tempo dal primo sono particolarmente ostici e, data la natura stessa di Borat, uno dei personaggi di commedia più popolari, era complicato perché dovevi trovare persone che non lo conoscevano.