Bradley Cooper e Lady Gaga su Prime Video, in una storia d'amore continua a rigenerarsi dal 1937

Pubblicazione: 27 settembre alle 19:00

Alcune storie d'amore sembrano possedere una forza genetica, capace di rigenerarsi attraverso le epoche come un organismo che muta forma ma conserva la stessa anima. A Star is Born (disponibile su Prime Video) è una di queste: una narrazione che dal 1937 continua a reinventarsi, passando da Janet Gaynor e Fredric March, attraverso Judy Garland e James Mason nel 1954, fino alla versione con Barbra Streisand e Kris Kristofferson del 1976. Ora, nel 2018, Bradley Cooper prende le redini di questa epopea romantica, dirigendo e interpretando un aggiornamento che inietta cristalli puri di melodramma in una struttura narrativa già collaudata. Cooper porta sullo schermo Jackson Maine, una rockstar country dalla voce rauca che domina gli stadi ma che personalmente sta crollando sotto il peso di alcol, pillole e un'incombente sordità progressiva accompagnata da acufeni debilitanti. È ancora un successo commerciale, ma emotivamente è svuotato, tenuto insieme a fatica dal fratello maggiore Bobby, interpretato da Sam Elliott, verso cui nutre un groviglio di risentimento, rivalità e senso di colpa che affonda le radici nel passato.





Una notte, terminato uno show e a corto di alcol, Jackson ordina all'autista di fermarsi quando nota un locale che si rivela essere un bar drag. È qui che il destino gli presenta Ally, interpretata da una Lady Gaga straordinariamente convincente, l'unica donna ammessa a esibirsi senza travestimento. Quando Ally attacca La vie en rose, Jackson rimane letteralmente folgorato. E come dargli torto. Il suo volto affilato, leonino, interrogativo e ipnotico non cerca l'approvazione dello spettatore, una caratteristica che la distingue nettamente dall'apertura ingenua di Streisand o Garland. È un volto che non si preoccupa di piacere, e proprio per questo comanda l'attenzione.Jackson si innamora perdutamente non solo del talento di Ally, ma della sua attitudine disincantata verso la celebrità e della sua dedizione quasi vocazionale alla musica. La porta a conoscere il padre, interpretato da Andrew Dice Clay, in una scena che cattura perfettamente l'imbarazzo mortificante di presentare una superstar al proprio genitore in una casa modesta dove ancora si vive. Ma è quando Jackson invita Ally sul palco per un duetto che la sua grandezza esplode in modo inequivocabile.. È la fama 2.0, quella dei social media e della totale commodificazione dell'immagine, mentre Jackson rappresenta la fama 1.0, quella delle rockstar classiche.

Cooper abbassa la sua voce di un paio di ottave per incarnare la ruvidità di una rockstar country logora, e il risultato è sorprendentemente credibile. Ma è l'ingenuità aperta delle scene tra Jackson e Ally a conquistare: c'è una simpatia genuina che pervade le loro interazioni, una chimica che rende dolorosamente credibile il loro amore. La questione centrale che ogni versione di A Star is Born deve affrontare è come reinventare la scena della cerimonia di premiazione, quel momento in cui lui la umilia pubblicamente. Cooper e Roth portano questo climax a dimensioni più grandi di quanto si possa immaginare, trasformandolo nell'ultima stazione di una via crucis emotiva. È melodramma puro, senza vergogna, e funziona proprio perché non cerca di nascondere la propria natura artificiosa.



