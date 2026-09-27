Bradley Cooper e Lady Gaga su Prime Video, in una storia d'amore continua a rigenerarsi dal 1937
Bradley Cooper e Lady Gaga nel remake che reinventa la storia d'amore tra una stella nascente e un artista in declino.
Alcune storie d'amore sembrano possedere una forza genetica, capace di rigenerarsi attraverso le epoche come un organismo che muta forma ma conserva la stessa anima. A Star is Born (disponibile su Prime Video) è una di queste: una narrazione che dal 1937 continua a reinventarsi, passando da Janet Gaynor e Fredric March, attraverso Judy Garland e James Mason nel 1954, fino alla versione con Barbra Streisand e Kris Kristofferson del 1976. Ora, nel 2018, Bradley Cooper prende le redini di questa epopea romantica, dirigendo e interpretando un aggiornamento che inietta cristalli puri di melodramma in una struttura narrativa già collaudata. Cooper porta sullo schermo Jackson Maine, una rockstar country dalla voce rauca che domina gli stadi ma che personalmente sta crollando sotto il peso di alcol, pillole e un'incombente sordità progressiva accompagnata da acufeni debilitanti. È ancora un successo commerciale, ma emotivamente è svuotato, tenuto insieme a fatica dal fratello maggiore Bobby, interpretato da Sam Elliott, verso cui nutre un groviglio di risentimento, rivalità e senso di colpa che affonda le radici nel passato.
Jackson si innamora perdutamente non solo del talento di Ally, ma della sua attitudine disincantata verso la celebrità e della sua dedizione quasi vocazionale alla musica. La porta a conoscere il padre, interpretato da Andrew Dice Clay, in una scena che cattura perfettamente l'imbarazzo mortificante di presentare una superstar al proprio genitore in una casa modesta dove ancora si vive. Ma è quando Jackson invita Ally sul palco per un duetto che la sua grandezza esplode in modo inequivocabile. L'ascesa di Ally è rapida e inesorabile. Intercettata dal manager britannico Rez, interpretato da Rafi Gavron con la giusta dose di untuosità professionale, la ragazza diventa un fenomeno globale: cantautrice, performer, ballerina e sex symbol. È la fama 2.0, quella dei social media e della totale commodificazione dell'immagine, mentre Jackson rappresenta la fama 1.0, quella delle rockstar classiche.
Cooper abbassa la sua voce di un paio di ottave per incarnare la ruvidità di una rockstar country logora, e il risultato è sorprendentemente credibile. Ma è l'ingenuità aperta delle scene tra Jackson e Ally a conquistare: c'è una simpatia genuina che pervade le loro interazioni, una chimica che rende dolorosamente credibile il loro amore. La questione centrale che ogni versione di A Star is Born deve affrontare è come reinventare la scena della cerimonia di premiazione, quel momento in cui lui la umilia pubblicamente. Cooper e Roth portano questo climax a dimensioni più grandi di quanto si possa immaginare, trasformandolo nell'ultima stazione di una via crucis emotiva. È melodramma puro, senza vergogna, e funziona proprio perché non cerca di nascondere la propria natura artificiosa.
Ciò che rende questa iterazione particolarmente efficace è la consapevolezza con cui affronta il proprio status di remake. Non cerca di negare le versioni precedenti, ma le incorpora nel proprio DNA, creando un palimpsesto culturale dove risuonano echi di tutte le stelle cadute che l'hanno preceduta. Cooper dimostra sicurezza dietro la macchina da presa, costruendo momenti di intimità devastante alternati a sequenze di performance musicale che catturano l'energia elettrica del live. A Star is Born trasforma una transazione brutale, quella del ricambio generazionale nello showbusiness, in una storia d'amore. È puro artificio, costruzione melodrammatica calibrata per sollecitare lacrime e standing ovation. Eppure, nell'esecuzione di Cooper e nell'interpretazione magnetica di Lady Gaga, questo hokum si eleva a qualcosa di stranamente autentico: una riflessione sulla fragilità dell'ego artistico, sul prezzo della fama e sulla domanda impossibile se l'amore possa davvero salvare qualcuno determinato a perdersi.