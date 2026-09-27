Dopo Steve Carell, questa serie americana su Prime Video tradito sé stessa: cosa è andato storto

Pubblicazione: 27 settembre alle 17:00

I remake americani di commedie britanniche hanno una lunga storia di disastri annunciati. Spaced, Absolutely Fabulous, Peep Show, The Thick of It prima di trasformarsi in Veep, The Young Ones e The IT Crowd: tutti tentativi naufragati prima ancora di vedere la luce, con piloti che sono diventati curiosità imbarazzanti su YouTube. La ragione è culturale, quasi antropologica. L'umorismo britannico ama il sarcasmo spietato, l'autodenigrazione brutale e l'ironia color catrame. Celebra perdenti di proporzioni epiche, le cui situazioni sono talmente strazianti da farti venire voglia di strapparti i denti. Dall'altra parte dell'Atlantico, almeno nella commedia mainstream, prevale spesso la sentimentalità, il fascino rassicurante e una certa incapacità di inserire protagonisti che non siano impeccabilmente belli. Quando nel 2005 debuttò la versione americana di The Office (disponibile su Prime Video), il classico del cringe britannico, le aspettative erano sotto i piedi.

Il primo episodio confermò i peggiori timori. Ricalcava, spesso parola per parola, la versione UK. Guardarlo equivaleva a tornare a casa e trovare un gruppo di estranei vestiti come la tua famiglia. Dicono e fanno le cose giuste, ma vuoi solo che questi impostori mal riusciti se ne vadano da casa tua.. Meno repellente, più tenero, ma ugualmente bisognoso di attenzione e comunque qualcuno da cui ti nasconderesti se lo incontrassi fuori dal lavoro, o persino dentro.. Era una serie distintamente americana, costruita su fondamenta quintessenzialmente britanniche, ma funzionava. Anzi, spesso volava alto.

Le crepe cominciarono ad apparire nella sesta stagione. La coerenza calò, le trame si gonfiarono a dismisura. Il declino continuò per tutta la settima stagione, al termine della quale Carell lasciò lo show. Il finale di quella stagione cercò un suo sostituto, stuzzicando il pubblico con Jim Carrey, James Spader, Will Arnett, Catherine Tate e persino Ricky Gervais, che apparve nei panni di Brent in un cameo stantio e apatico. Poi si presentò Warren Buffett. L'Office originale aveva avuto successo catturando l'aura grigia e soffocante del posto di lavoro, le sue interazioni dolorose e la sua insopportabile banalità. La versione americana aveva sempre avuto ottimi episodi ambientati fuori da quelle mura spoglie, ma dall'ottava stagione, quando comparvero feste in piscina ubriache nella villa del capo ed episodi interi ambientati in Florida, divenne chiaro che gli sceneggiatori avevano esaurito le possibilità comiche dell'ufficio e, di conseguenza, dello show stesso.



La nona stagione fu costellata di flop. Uno degli episodi peggiori fu un evidente pilot mascherato per uno spin-off basato sulla fattoria di famiglia di Dwight Schrute, un esperimento che risultò semplicemente imbarazzante. Anche Carell sembrò annoiato e a disagio quando tornò nel finale di serie, incapace di riportare in vita uno show che aveva ricevuto un ordine di non rianimazione già da tempo. Quello che era iniziato come una scommessa improbabile, trasformatasi poi in uno dei prodotti televisivi più amati del decennio, finì per consumarsi nella ripetizione di formule ormai svuotate. The Office americano dimostrò che anche le serie più brillanti possono perdere la bussola quando dimenticano cosa le ha rese speciali: non i luoghi esotici, non le guest star roboanti, ma quelle piccole, crudeli verità sull'esistenza quotidiana che riconosciamo fin troppo bene.