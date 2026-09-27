Un'amata serie tv su Prime Video cambia tutto: tre sconosciuti al posto di Clarkson, Hammond e May

Pubblicazione: 27 settembre alle 15:00

Dopo oltre due decenni di dominio incontrastato, l'era di Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May si chiude definitivamente. The Grand Tour, il celebre show automobilistico di Prime Video nato dalle ceneri di Top Gear, si presenta con un volto completamente nuovo: tre conduttori praticamente sconosciuti al grande pubblico, un team produttivo rinnovato e la promessa di nuovi orizzonti. Ma è davvero possibile reinventare una formula che ha definito un genere televisivo, o si tratta semplicemente di ripetere vecchi schemi con facce diverse? La prima mossa della nuova era è, paradossalmente, un pellegrinaggio al passato. I tre nuovi presentatori visitano la Diddly Squat Farm di Clarkson per ricevere, di fatto, la sua benedizione davanti alle telecamere. Dopo uno scambio di battute definito come "estremamente timido", Clarkson si rivolge direttamente agli spettatori con un messaggio inequivocabile: non abbiate paura del cambiamento. È un momento straniante, quasi surreale.

. Eppure Amazon ha scelto la strada della continuità simbolica, forse per ammorbidire l'impatto di una transizione che molti fan potrebbero vivere come un tradimento. I tre nuovi volti sono Thomas Holland e James Engelsman, duo canadese-britannico del canale YouTube Throttle House, affiancati da Francis Bourgeois, fenomeno di TikTok noto per la sua incontenibile passione per i treni.. L'approccio di Amazon sembra più cauto, quasi umile: meglio tre volti freschi che possano crescere con lo show piuttosto che una star che lo sovrastì senza incarnarlo davvero.Il primo episodio segue fedelmente il manuale operativo del format classico.. C'è persino Jenson Button che corre al posto loro, e una competizione contro jet militari tanto inutile quanto visivamente appagante. Se vi è mai capitato di addormentarvi davanti a una replica degli Hairy Bikers e risvegliarvi nel mezzo di un vecchio episodio di Top Gear, saprete esattamente cosa aspettarvi. La struttura è identica, i ritmi familiari, persino l'estetica richiama il passato.. Mancano completamente le dinamiche aggressive e il cameratismo violento che caratterizzavano Clarkson e soci. Niente battute taglienti sulla nazionalità di Holland, nessuna finta ostilità scenica, zero tensione narrativa tra i tre. Potrebbe sembrare un difetto, ma è probabilmente una scelta strategica.

Lo show sta volutamente tenendo un profilo basso, permettendo ai conduttori di sviluppare naturalmente il proprio rapporto lontano dai riflettori del giudizio immediato. Il rischio è annoiare chi cerca l'adrenalina provocatoria del vecchio format, l'opportunità è costruire qualcosa di autentico invece che una grottesca imitazione. Ci sono però segnali incoraggianti che suggeriscono un potenziale sovversivo. Durante la visita a un circuito privato costosissimo, i conduttori scherzano su come deve essere la vita da miliardari. A quel punto Holland sussurra teatralmente verso la telecamera: "Io non pago le tasse". Un momento apparentemente innocuo, ma rivoluzionario se consideriamo che stiamo parlando di uno show prodotto da Amazon, azienda notoriamente criticata per le proprie strategie fiscali. È una piccola provocazione, un morso alla mano che nutre, esattamente il tipo di frizione che rendeva Top Gear qualcosa di più di un semplice programma sulle automobili. Se questa è la direzione, potremmo assistere a qualcosa di interessante.



