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Un'amata serie tv su Prime Video cambia tutto: tre sconosciuti al posto di Clarkson, Hammond e May

The Grand Tour riparte con tre nuovi conduttori dopo l'addio di Clarkson, Hammond e May. Analisi del primo episodio e prospettive del nuovo format su Prime Video.

di Alba Rossi
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Dopo oltre due decenni di dominio incontrastato, l'era di Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May si chiude definitivamente. The Grand Tour, il celebre show automobilistico di Prime Video nato dalle ceneri di Top Gear, si presenta con un volto completamente nuovo: tre conduttori praticamente sconosciuti al grande pubblico, un team produttivo rinnovato e la promessa di nuovi orizzonti. Ma è davvero possibile reinventare una formula che ha definito un genere televisivo, o si tratta semplicemente di ripetere vecchi schemi con facce diverse? La prima mossa della nuova era è, paradossalmente, un pellegrinaggio al passato. I tre nuovi presentatori visitano la Diddly Squat Farm di Clarkson per ricevere, di fatto, la sua benedizione davanti alle telecamere. Dopo uno scambio di battute definito come "estremamente timido", Clarkson si rivolge direttamente agli spettatori con un messaggio inequivocabile: non abbiate paura del cambiamento. È un momento straniante, quasi surreale.

Questo passaggio di testimone sarebbe stato impensabile ai tempi di Top Gear, soprattutto considerando che Clarkson aveva lasciato la BBC dopo aver aggredito un produttore. Eppure Amazon ha scelto la strada della continuità simbolica, forse per ammorbidire l'impatto di una transizione che molti fan potrebbero vivere come un tradimento. I tre nuovi volti sono Thomas Holland e James Engelsman, duo canadese-britannico del canale YouTube Throttle House, affiancati da Francis Bourgeois, fenomeno di TikTok noto per la sua incontenibile passione per i treni. Una scelta coraggiosa, che rinuncia deliberatamente all'ingaggio di una celebrità affermata come aveva tentato la BBC con Matt LeBlanc, esperimento che si rivelò un clamoroso fallimento. L'approccio di Amazon sembra più cauto, quasi umile: meglio tre volti freschi che possano crescere con lo show piuttosto che una star che lo sovrastì senza incarnarlo davvero.

Il primo episodio segue fedelmente il manuale operativo del format classico. Tre supercar americane, una Mustang, una Corvette e una Hennessey, sfrecciano attraverso la California in un susseguirsi di gare, sfide e trovate spettacolari. C'è persino Jenson Button che corre al posto loro, e una competizione contro jet militari tanto inutile quanto visivamente appagante. Se vi è mai capitato di addormentarvi davanti a una replica degli Hairy Bikers e risvegliarvi nel mezzo di un vecchio episodio di Top Gear, saprete esattamente cosa aspettarvi. La struttura è identica, i ritmi familiari, persino l'estetica richiama il passato. La differenza fondamentale sta nella chimica tra i conduttori, o meglio nella sua attuale assenza. Il trio appare gentile, educato, quasi anonimo. Mancano completamente le dinamiche aggressive e il cameratismo violento che caratterizzavano Clarkson e soci. Niente battute taglienti sulla nazionalità di Holland, nessuna finta ostilità scenica, zero tensione narrativa tra i tre. Potrebbe sembrare un difetto, ma è probabilmente una scelta strategica.

Lo show sta volutamente tenendo un profilo basso, permettendo ai conduttori di sviluppare naturalmente il proprio rapporto lontano dai riflettori del giudizio immediato. Il rischio è annoiare chi cerca l'adrenalina provocatoria del vecchio format, l'opportunità è costruire qualcosa di autentico invece che una grottesca imitazione. Ci sono però segnali incoraggianti che suggeriscono un potenziale sovversivo. Durante la visita a un circuito privato costosissimo, i conduttori scherzano su come deve essere la vita da miliardari. A quel punto Holland sussurra teatralmente verso la telecamera: "Io non pago le tasse". Un momento apparentemente innocuo, ma rivoluzionario se consideriamo che stiamo parlando di uno show prodotto da Amazon, azienda notoriamente criticata per le proprie strategie fiscali. È una piccola provocazione, un morso alla mano che nutre, esattamente il tipo di frizione che rendeva Top Gear qualcosa di più di un semplice programma sulle automobili. Se questa è la direzione, potremmo assistere a qualcosa di interessante.

La domanda più grande, però, rimane in sospeso: abbiamo davvero bisogno di un nuovo The Grand Tour? Top Gear nacque nel 1977 come un arido magazine dedicato ai motori, agonizzando per ventiquattro anni prima di essere cancellato. Clarkson lo riportò in vita nel 2002 rivoluzionandolo completamente. Ma sono passati altri ventiquattro anni da allora. Quando la BBC ha recentemente annunciato l'ennesimo rilancio di Top Gear, l'entusiasmo del pubblico è stato praticamente nullo. Forse era un segnale da cogliere. Abbiamo visto ogni possibile variazione di viaggi su strada, acrobazie assurde e giri cronometrati che questo formato può offrire. I binari sono talmente consumati che puoi prevedere, battuta dopo battuta, tutto ciò che accadrà in un episodio. Francis Bourgeois potrebbe essere l'entusiasta più entusiasta attualmente in circolazione sul pianeta, e gli altri due meritano rispetto per il loro lavoro su YouTube, ma costringerli a ripercorrere territori già esplorati fino all'esaurimento non rende giustizia a nessuno.

Forse questa è solo la fase di rodaggio. Magari il primo episodio è un contentino per i nostalgici di Clarkson, progettato per non spaventare i puristi prima di stravolgere completamente il format e creare qualcosa di distintivo. Possiamo solo sperare che accada, perché sulla base di quanto visto finora, The Grand Tour fatica a giustificare la propria esistenza. La nostalgia è una droga potente, ma alla lunga non basta per costruire qualcosa di memorabile. Serve coraggio, serve visione, serve la volontà di rischiare davvero. Clarkson lo aveva fatto nel 2002. Ora tocca a questi tre dimostrare se sono capaci di fare altrettanto, o se rimarranno semplicemente custodi di un museo in movimento.

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