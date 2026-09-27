Un'amata serie tv su Prime Video cambia tutto: tre sconosciuti al posto di Clarkson, Hammond e May
The Grand Tour riparte con tre nuovi conduttori dopo l'addio di Clarkson, Hammond e May. Analisi del primo episodio e prospettive del nuovo format su Prime Video.
Dopo oltre due decenni di dominio incontrastato, l'era di Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May si chiude definitivamente. The Grand Tour, il celebre show automobilistico di Prime Video nato dalle ceneri di Top Gear, si presenta con un volto completamente nuovo: tre conduttori praticamente sconosciuti al grande pubblico, un team produttivo rinnovato e la promessa di nuovi orizzonti. Ma è davvero possibile reinventare una formula che ha definito un genere televisivo, o si tratta semplicemente di ripetere vecchi schemi con facce diverse? La prima mossa della nuova era è, paradossalmente, un pellegrinaggio al passato. I tre nuovi presentatori visitano la Diddly Squat Farm di Clarkson per ricevere, di fatto, la sua benedizione davanti alle telecamere. Dopo uno scambio di battute definito come "estremamente timido", Clarkson si rivolge direttamente agli spettatori con un messaggio inequivocabile: non abbiate paura del cambiamento. È un momento straniante, quasi surreale.
Il primo episodio segue fedelmente il manuale operativo del format classico. Tre supercar americane, una Mustang, una Corvette e una Hennessey, sfrecciano attraverso la California in un susseguirsi di gare, sfide e trovate spettacolari. C'è persino Jenson Button che corre al posto loro, e una competizione contro jet militari tanto inutile quanto visivamente appagante. Se vi è mai capitato di addormentarvi davanti a una replica degli Hairy Bikers e risvegliarvi nel mezzo di un vecchio episodio di Top Gear, saprete esattamente cosa aspettarvi. La struttura è identica, i ritmi familiari, persino l'estetica richiama il passato. La differenza fondamentale sta nella chimica tra i conduttori, o meglio nella sua attuale assenza. Il trio appare gentile, educato, quasi anonimo. Mancano completamente le dinamiche aggressive e il cameratismo violento che caratterizzavano Clarkson e soci. Niente battute taglienti sulla nazionalità di Holland, nessuna finta ostilità scenica, zero tensione narrativa tra i tre. Potrebbe sembrare un difetto, ma è probabilmente una scelta strategica.
Lo show sta volutamente tenendo un profilo basso, permettendo ai conduttori di sviluppare naturalmente il proprio rapporto lontano dai riflettori del giudizio immediato. Il rischio è annoiare chi cerca l'adrenalina provocatoria del vecchio format, l'opportunità è costruire qualcosa di autentico invece che una grottesca imitazione. Ci sono però segnali incoraggianti che suggeriscono un potenziale sovversivo. Durante la visita a un circuito privato costosissimo, i conduttori scherzano su come deve essere la vita da miliardari. A quel punto Holland sussurra teatralmente verso la telecamera: "Io non pago le tasse". Un momento apparentemente innocuo, ma rivoluzionario se consideriamo che stiamo parlando di uno show prodotto da Amazon, azienda notoriamente criticata per le proprie strategie fiscali. È una piccola provocazione, un morso alla mano che nutre, esattamente il tipo di frizione che rendeva Top Gear qualcosa di più di un semplice programma sulle automobili. Se questa è la direzione, potremmo assistere a qualcosa di interessante.
Forse questa è solo la fase di rodaggio. Magari il primo episodio è un contentino per i nostalgici di Clarkson, progettato per non spaventare i puristi prima di stravolgere completamente il format e creare qualcosa di distintivo. Possiamo solo sperare che accada, perché sulla base di quanto visto finora, The Grand Tour fatica a giustificare la propria esistenza. La nostalgia è una droga potente, ma alla lunga non basta per costruire qualcosa di memorabile. Serve coraggio, serve visione, serve la volontà di rischiare davvero. Clarkson lo aveva fatto nel 2002. Ora tocca a questi tre dimostrare se sono capaci di fare altrettanto, o se rimarranno semplicemente custodi di un museo in movimento.