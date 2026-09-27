Questa serie su Prime Video con Sarah Jessica Parker ha cambiato la tv per sempre (al netto dei difetti)

Pubblicazione: 27 settembre alle 14:30

Sex and the City, disponibile su prime video, rappresenta uno dei paradossi più affascinanti della televisione moderna: una serie profondamente problematica che resta al contempo uno dei prodotti più influenti e significativi della storia del piccolo schermo. Un'eredità contraddittoria che merita di essere esaminata senza filtri nostalgici. La storia di Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) e delle sue tre migliori amiche ha fatto epoca quando è approdata su HBO nel 1998. Per la prima volta, quattro donne parlavano apertamente di sesso, relazioni e desideri senza pudori o censure. Era rivoluzionario. Il problema è che quella rivoluzione oggi mostra tutti i suoi limiti, a cominciare dalla relazione centrale attorno a cui ruota l'intera serie. Il rapporto tra Carrie e Mr. Big, venduto come una delle grandi storie d'amore della tv, è in realtà un manuale di red flags relazionali. Big è un commitment-phobe classico che non rispetta Carrie, la tiene appesa per anni, la fa sentire inadeguata.

Lei, dal canto suo, tradisce Aidan Shaw, un uomo che la ama davvero, pur di inseguire qualcuno che non la valorizza. Per una serie che dovrebbe celebrare l'empowerment femminile, è un controsenso stridente.. Con gli occhi di oggi, appare per quello che è: una donna intelligente e di successo che perde tempo ed energie dietro a un uomo emotivamente indisponibile. Carrie passa intere stagioni ad aspettare che Big dichiari i suoi sentimenti, mettendo in pausa la propria felicità e crescita personale. È il contrario del messaggio femminista che la serie vorrebbe trasmettere.. Perché ha fatto qualcosa che nessuno aveva osato prima: ha normalizzato conversazioni che le donne avevano sempre avuto in privato, portandole finalmente sullo schermo. Le scene in cui le quattro amiche discutono di prime volte, delusioni romantiche e paure riguardo all'intimità hanno dato voce a milioni di spettatrici che finalmente si sono sentite rappresentate.. L'eccitazione di Carrie per un paio di scarpe perfette ha lo stesso peso narrativo della battaglia di Samantha Jones contro il cancro. Non c'è gerarchia tra frivolezza e serietà, perché entrambe fanno parte della vita vera.. E poi c'è la rappresentazione della diversità femminile. Charlotte sogna il matrimonio e la maternità, e la serie rispetta questa scelta senza giudicarla. Samantha vuole restare single e vivere la propria sessualità liberamente, e anche questo viene celebrato. Miranda è una cinica che impara ad aprirsi all'amore. Carrie è un casino contraddittorio di insicurezze e ambizioni. Nessuna di loro è perfetta, tutte sono profondamente umane.

La rilevanza culturale della serie è innegabile. Ha influenzato il modo di vestire di un'intera generazione, ha reso i cupcake di Magnolia Bakery un fenomeno globale, ha trasformato il Cosmopolitan nel cocktail più ordinato degli anni Duemila. Ma soprattutto, ha dato alle donne il permesso di parlare apertamente di sesso senza vergogna, aprendo conversazioni che prima erano considerate tabù. Il vero merito di Sex and the City sta nella sua capacità di essere simultaneamente escapismo puro e riflesso della realtà. Sappiamo che poche scrittrici freelance potrebbero permettersi quell'appartamento a Manhattan, quegli armadi stracolmi di griffe, quella vita fatta di eventi mondani. È una fantasia, e lo sappiamo. Ma le emozioni, i dubbi, le paure delle protagoniste sono autentiche. Ed è lì che la serie ci aggancia. Forse l'eredità più grande dello show è aver dimostrato che possiamo amare qualcosa pur riconoscendone i difetti. Non serve difendere ogni scelta narrativa o ogni dinamica relazionale problematica.