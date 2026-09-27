Questa serie su Prime Video con Sarah Jessica Parker ha cambiato la tv per sempre (al netto dei difetti)
Perché questa serie su Prime Video resta una serie cult nonostante i difetti evidenti: analisi dell'eredità culturale, del femminismo controverso e dell'influenza sulla tv moderna.
Sex and the City, disponibile su prime video, rappresenta uno dei paradossi più affascinanti della televisione moderna: una serie profondamente problematica che resta al contempo uno dei prodotti più influenti e significativi della storia del piccolo schermo. Un'eredità contraddittoria che merita di essere esaminata senza filtri nostalgici. La storia di Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) e delle sue tre migliori amiche ha fatto epoca quando è approdata su HBO nel 1998. Per la prima volta, quattro donne parlavano apertamente di sesso, relazioni e desideri senza pudori o censure. Era rivoluzionario. Il problema è che quella rivoluzione oggi mostra tutti i suoi limiti, a cominciare dalla relazione centrale attorno a cui ruota l'intera serie. Il rapporto tra Carrie e Mr. Big, venduto come una delle grandi storie d'amore della tv, è in realtà un manuale di red flags relazionali. Big è un commitment-phobe classico che non rispetta Carrie, la tiene appesa per anni, la fa sentire inadeguata.
La serie ha anche ridefinito il concetto stesso di narrazione televisiva, trattando con uguale dignità momenti leggeri e drammatici. L'eccitazione di Carrie per un paio di scarpe perfette ha lo stesso peso narrativo della battaglia di Samantha Jones contro il cancro. Non c'è gerarchia tra frivolezza e serietà, perché entrambe fanno parte della vita vera. Prima di Sex and the City, dovevi scegliere tra una comedy per ridere e un dramma per riflettere. Dopo, tutto è diventato possibile. E poi c'è la rappresentazione della diversità femminile. Charlotte sogna il matrimonio e la maternità, e la serie rispetta questa scelta senza giudicarla. Samantha vuole restare single e vivere la propria sessualità liberamente, e anche questo viene celebrato. Miranda è una cinica che impara ad aprirsi all'amore. Carrie è un casino contraddittorio di insicurezze e ambizioni. Nessuna di loro è perfetta, tutte sono profondamente umane.
La rilevanza culturale della serie è innegabile. Ha influenzato il modo di vestire di un'intera generazione, ha reso i cupcake di Magnolia Bakery un fenomeno globale, ha trasformato il Cosmopolitan nel cocktail più ordinato degli anni Duemila. Ma soprattutto, ha dato alle donne il permesso di parlare apertamente di sesso senza vergogna, aprendo conversazioni che prima erano considerate tabù. Il vero merito di Sex and the City sta nella sua capacità di essere simultaneamente escapismo puro e riflesso della realtà. Sappiamo che poche scrittrici freelance potrebbero permettersi quell'appartamento a Manhattan, quegli armadi stracolmi di griffe, quella vita fatta di eventi mondani. È una fantasia, e lo sappiamo. Ma le emozioni, i dubbi, le paure delle protagoniste sono autentiche. Ed è lì che la serie ci aggancia. Forse l'eredità più grande dello show è aver dimostrato che possiamo amare qualcosa pur riconoscendone i difetti. Non serve difendere ogni scelta narrativa o ogni dinamica relazionale problematica.
Guardare oggi la serie significa fare i conti con queste contraddizioni. Significa riconoscere che è stata pionieristica e al tempo stesso limitata, rivoluzionaria e convenzionale, femminista e tradizionalista. È uno specchio del suo tempo, con tutti i pregi e i difetti che questo comporta. La bellezza sta proprio qui: nell'accettare che nulla è perfetto, nemmeno le storie che amiamo di più. Sex and the City ci ha regalato conversazioni importanti, personaggi memorabili e un'estetica che ha definito un'epoca. Ci ha anche mostrato relazioni disfunzionali, scelte discutibili e dinamiche problematiche. Entrambe le cose possono essere vere contemporaneamente. E forse è proprio questo il motivo per cui continuiamo a tornare a quelle sei stagioni, a quei personaggi imperfetti, a quella Manhattan impossibile. Perché la vita stessa è un mix di scelte giuste e sbagliate, di momenti luminosi e ombre, di empowerment e fragilità. Sex and the City, con tutti i suoi difetti, continua a raccontare questa verità meglio di tante serie apparentemente più moderne e consapevoli.