Zachary Levi in acque gelide per 40 ore: il film su Prime Video sulla vera tragedia del 2009

Pubblicazione: 23 settembre alle 20:00

Il cinema di sopravvivenza ha una lunga tradizione nel raccontare storie vere che sfidano i limiti della resistenza umana. Su Prime Video, c'è Not Without Hope - Non senza speranza, un thriller drammatico che porta sullo schermo una delle tragedie nautiche più discusse del recente passato americano. Diretto da Joe Carnahan, il film si basa sul memoir omonimo di Nick Schuyler, l'unico sopravvissuto di un terribile incidente in barca avvenuto nel Golfo del Messico nel 2009, che costò la vita a tre suoi amici. La domanda che questi film pongono è sempre la stessa: cosa separa chi sopravvive da chi non ce la fa? E soprattutto, come si racconta una tragedia reale senza scivolare nel pietismo o nel clickbait emotivo? Not Without Hope ci prova con un cast solido guidato da Zachary Levi, affiancato da Josh Duhamel, JoBeth Williams e Floriana Lima, ma il risultato è un'opera che ondeggia tra momenti di genuina tensione e scivoloni narrativi che ne smorzano l'impatto. La storia inizia a Clearwater, Florida, dove Nick Schuyler, personal trainer interpretato da Levi, trascorre le sue giornate ad allenare tre amici calciatori professionisti: Marquis Cooper, Corey Smith e Will Bleakley.

Non sono semplici conoscenti da palestra, ma un gruppo affiatato che si sostiene a vicenda con incitamenti da spogliatoio e quella particolare intimità maschile fatta di sfottò e lealtà incondizionata.. Se qualcuno può sopravvivere a una catastrofe, dovrebbero essere loro. Ed è proprio questo setup a rendere la tragedia ancora più potente e, paradossalmente, più frustrante da guardare. Una conversazione iniziale tra i ragazzi introduce un tema che aleggerà per tutto il film: il successo, proprio come la sopravvivenza, richiede un egoismo innato.. È un'affermazione che suona come la tipica retorica motivazionale da atleta, ma che acquisirà un peso orribile quando questi uomini si troveranno letteralmente a lottare per la vita.La gita di pesca in alto mare parte sotto i migliori auspici. Il Golfo del Messico è calmo, l'umore è alto, le canne da pesca sono pronte. Ma la natura, come sempre, se ne frega dei piani umani.. La barca si capovolge, e i quattro amici si ritrovano aggrappati allo scafo, circondati da un oceano infinito e indifferente. È qui che Not Without Hope dovrebbe decollare come thriller di sopravvivenza pura, ma è anche qui che emergono i primi problemi strutturali. Il montaggio alterna troppo frequentemente le scene in mare con quelle a terra, dove le famiglie dei dispersi, in particolare la moglie di Nick e sua madre (interpretata da un'eccellente JoBeth Williams), vivono l'angoscia dell'attesa e cercano di spronare la Guardia Costiera a intensificare le ricerche.

Zachary Levi porta in scena una performance fisica intensa, che richiede di stare in acqua per lunghe riprese, di simulare ipotermia e sfinimento, di urlare la propria disperazione contro un cielo indifferente. Levi, noto principalmente per ruoli più leggeri come quello in Shazam, dimostra qui una versatilità apprezzabile, anche se il suo personaggio è occasionalmente costretto a pronunciare dialoghi che suonano più come monologhi motivazionali scritti per un trailer che come parole che un uomo sull'orlo della morte pronuncerebbe davvero. Josh Duhamel interpreta il capitano della Guardia Costiera che coordina le operazioni di ricerca, un ruolo che sulla carta dovrebbe rappresentare il lato istituzionale e procedurale della vicenda. Purtroppo, il personaggio è spesso relegato a momenti espositivi goffi, dove spiega ad alta voce dettagli operativi che servono più allo spettatore che ai suoi colleghi sulla scena, in un esempio classico di sceneggiatura che non riesce a integrare organicamente le informazioni necessarie.





. Not Without Hope attraversa quella linea un po' troppo spesso, e quando lo fa, l'autenticità emotiva si perde. Uno degli aspetti più interessanti, e forse meno esplorati, del film è la questione dell'egoismo contro l'altruismo nella sopravvivenza. La conversazione iniziale sul fatto che solo i più egoisti sopravvivono viene ripresa implicitamente durante l'odissea, ma il film non osa davvero scavare nelle zone grigie morali di cosa significhi sopravvivere quando altri muoiono.Ha avuto semplicemente più fortuna fisica? Ha preso decisioni che gli altri non hanno preso? Il film accenna a queste domande ma non le affronta con il coraggio che meriterebbero.. Per chi è interessato a storie vere di resistenza umana, offre abbastanza per giustificare la visione. Per chi cerca un'esperienza cinematografica che ti tiene con il fiato sospeso dall'inizio alla fine, le aspettative potrebbero rimanere parzialmente deluse. Il film pone comunque una domanda che resta con lo spettatore anche dopo i titoli di coda: quando tutto ciò che ti separa dalla morte è la volontà di aggrapparti a uno scafo rovesciato per un'ora in più,Not Without Hope non ha una risposta definitiva, e forse è giusto così. Alcune domande, specialmente quelle nate dalla tragedia, non dovrebbero averne una.