Joseph Gordon-Levitt intrappolato in una cabina di pilotaggio: il thriller di Prime Video da recuperare

Pubblicazione: 23 settembre alle 19:00

Joseph Gordon-Levitt ha costruito una carriera poliedrica, passando con disinvoltura tra blockbuster come Inception e The Dark Knight Rises e perle indie come (500) Days of Summer e 50/50. Eppure, tra i suoi lavori più intensi e sottovalutati c'è un thriller del 2019 che in molti si sono persi: 7500, un original Prime Video che rappresenta una delle prove attoriali più virtuosistiche della sua filmografia. Il film, diretto da Patrick Vollrath al suo debutto cinematografico, racconta la storia di Tobias Ellis, un pilota che si trova a fronteggiare una situazione da incubo quando il suo aereo viene dirottato da terroristi. Fin qui, nulla di particolarmente innovativo: i film sui dirottamenti aerei esistono da decenni. Ma 7500 sceglie una strada radicalmente diversa rispetto ai suoi predecessori. La vera scommessa del film sta nella scelta di ambientazione. L'intera vicenda si svolge quasi esclusivamente all'interno della cabina di pilotaggio, senza mai abbandonare il punto di vista di Tobias.

Non ci sono tagli verso l'azione terroristica che si sviluppa nella carlinga, non esistono subplot paralleli che diluiscono la tensione. Siamo inchiodati lì, in quegli spazi strettissimi, condannati a vivere l'emergenza attraverso gli occhi del protagonista.. L'inquadratura non concede respiro, il montaggio si fa essenziale, e la tensione cresce in modo esponenziale proprio perché non possiamo vedere cosa accade oltre quella porta blindata. Sentiamo solo voci, urla, colpi. Il resto lo immaginiamo, e questo rende tutto più spaventoso.. Senza poter contare su scene corali o momenti di respiro narrativo, deve trasmettere paura, determinazione, disperazione usando solo il volto, lo sguardo, il linguaggio del corpo. Ed è proprio qui che l'attore dimostra di essere cresciuto rispetto ai primi ruoli da ragazzino prodigio. La sua interpretazione è controllata ma emotivamente devastante, capace di restituire l'orrore di una situazione che sfugge di mano secondo dopo secondo.

Il titolo stesso del film ha un significato tecnico preciso: 7500 è il codice transponder di emergenza utilizzato in aviazione per segnalare un'interferenza illegale, ovvero un dirottamento. Questo dettaglio aggiunge un ulteriore strato di autenticità a una produzione che punta tutto sul realismo e sull'immediatezza. All'uscita, la critica ha accolto il film con un sostanziale apprezzamento. Su Rotten Tomatoes 7500 mantiene un rating del 71 per cento, con recensioni che sottolineano come, pur non essendo il miglior thriller aereo mai realizzato, la forza interpretativa di Gordon-Levitt riesca a compensare eventuali debolezze narrative. È un film che funziona proprio perché il suo protagonista ci crede fino in fondo. Quello che rende 7500 particolarmente interessante nella filmografia di Joseph Gordon-Levitt è il genere stesso. L'attore ha esplorato commedie romantiche, noir neo-noir come Brick, thriller fantascientifici come Looper, persino drammi politici come Snowden.

Ma i thriller d'azione puri, con stakes immediate e fisiche, non sono esattamente il suo territorio abituale. L'unica eccezione degna di nota è Premium Rush (durante le riprese del quale l'attore si ferì), un action movie del 2012 in cui interpretava un corriere in bicicletta, ma si trattava di un contesto completamente diverso. In 7500 la posta in gioco è tremendamente alta: vite umane appese a un filo, decisioni da prendere in frazioni di secondo, violenza che esplode senza preavviso. E Gordon-Levitt vende tutto questo con una credibilità disarmante. Non ci sono effetti speciali spettacolari o colpi di scena artificiosi: solo un uomo, una cabina, e una situazione impossibile da gestire. Se cercate un thriller che non insulti la vostra intelligenza, che non ricorra a esplosioni gratuite o a personaggi macchietta, 7500 è la scelta giusta. È un film che lavora sulla sottrazione, non sull'eccesso. E in un'epoca dominata dal massimalismo spettacolare, questa onestà narrativa risulta quasi rivoluzionaria.