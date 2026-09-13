Bradley Cooper su Netflix tra lodi e polemiche, in questo biopic divisivo su Leonard Bernstein

Pubblicazione: 13 settembre alle 19:00

Maestro, biopic disponibile su Netflix, si apre con una citazione del suo protagonista nella vita reale, Leonard Bernstein: "Un'opera d'arte non risponde a domande, le provoca; e il suo significato essenziale risiede nella tensione tra le risposte contraddittorie". All'inizio, dopo la visione, questa dichiarazione d'intenti sembrava difficile da riconciliare con il film. Bradley Cooper, con È nata una stella del 2018, si era dimostrato un regista capace di una chiarezza emotiva cristallina. Quella stessa qualità permea anche questo suo secondo lungometraggio, eppure l'epigrafe iniziale non descrive il film in sé, ma il Bernstein che Cooper ha scelto di rappresentare. Non siamo di fronte a un biopic tradizionale di un artista, ma piuttosto a un essere umano trasformato in opera d'arte vivente, capace di provocare domande e incarnare risposte contraddittorie. Questa prospettiva richiede tempo per essere metabolizzata, e solo dopo una riflessione prolungata il progetto nel suo insieme acquista senso, oltre ai singoli frammenti che colpiscono durante la visione.





. Si incontrano una sera a una festa e la connessione è immediata, magnetica. Lenny ha già vissuto il momento cruciale della sua ascesa alla fama: quella volta in cui, con poche ore di preavviso, gli fu chiesto di dirigere la New York Philharmonic dopo che il direttore ospite del giorno si era ammalato.. Per un periodo, Cooper li mostra in parallelo, catturando l'euforia mentre il pubblico applaude la sua direzione d'orchestra e la sua recitazione. Ma mentre il film salta attraverso il tempo, trasformando le loro vite in un mosaico di momenti, Felicia viene gradualmente assorbita dal matrimonio.

Continua a recitare, si sente dire, ma il suo posto davanti alla macchina da presa diventa presto quello delle quinte, mentre ascolta il marito celebrato come uno degli artisti più significativi e poliedrici al mondo. La natura di questo arco narrativo, e dell'intero matrimonio, è una di quelle domande definite da contraddizioni. Lenny e Felicia sono in vari momenti gioiosamente uniti e amaramente divisi. Si danno forza a vicenda, ma si prosciugano anche le energie reciprocamente. Il loro è un legame impegnato, che dura una vita, eppure Lenny ha ancora bisogno di formare connessioni con altri. Felicia gli concede la sua libertà senza giudizio, ma lo detesta per questo. Le relazioni extraconiugali di Lenny e la sua sessualità fluida funzionano come un segreto di Pulcinella, un ossimoro perfettamente calzante, e lui riesce simultaneamente a rimanere autentico vivendo una sorta di menzogna.

Ed è proprio attraverso questa tensione, questo tira e molla continuo, che troviamo la comprensione. Il loro amore ci appare sensato, anche quando sembra che non dovrebbe esserlo. Tutto questo rappresenta, naturalmente, un banchetto per gli attori, e Cooper e Mulligan sono entrambi eccellenti nei loro ruoli. Ognuno di loro cammina su una linea delicata per mantenere le proprie scelte interpretative aperte all'interpretazione del pubblico. In una scena iniziale, ad esempio, Lenny corre eccitato per presentare Felicia a David Oppenheim, interpretato da Matt Bomer, con cui Lenny aveva una relazione quando i personaggi sono stati introdotti. La macchina da presa taglia tra il volto di Mulligan, che sorride luminosamente, e quello di Bomer, che lotta per nascondere il dolore visibile nei suoi occhi.



