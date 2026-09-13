Renée Zellweger e Hugh Grant nel comfort movie su Netflix che non ci stancheremo mai di rivedere

Pubblicazione: 13 settembre alle 17:00

Il diario di Bridget Jones, disponibile su Netflix, rimane una gemma della commedia britannica, un comfort movie che non ci stancherà mai. Quasi un quarto di secolo fa, Renée Zellweger si unì ai ranghi di attrici inaspettatamente (forse persino controversamente) scelte che non sembravano proprio adatte al ruolo. Era, ed è, dopo tutto, un'americana: qualcosa di così dolorosamente in contrasto con l'intero ethos di Jones che alcune persone semplicemente non ci vedevano. Ma Zellweger rivendicò immediatamente il personaggio per sé, trasformando il suo aspetto, e adottando un accento inglese molto convincente che alla fine è stata solo una piccola parte del motivo per cui la sua interpretazione è così buona. Il diario di Bridget Jones è uno sguardo del tutto convincente sulla magia sciocca dei cliché romantici. Perché no, a volte i cliché non sono sempre una cosa negativa. Rivedendo Il diario di Bridget Jones nel 2025, potresti leggere l'inebriante perfetto "Mi piaci molto, proprio come sei" di Mark Darcy come un velato insulto alle sue percepite imperfezioni fisiche, ma forse sarebbe una lettura disonesta.





Il diario di Bridget Jones è divertente, sincero e un po' triste a volte, ma è molto tenero e molto edificante.. Hugh Grant è delizioso come il prototipo del narcisista che avrebbe poi adottato per ulteriori ruoli da villain. Si presenta come un enorme sessista e un pericolo completamente riprovevole, ma questo non è esattamente una rivelazione, dato che è esattamente così che dovrebbe essere presentato. La malevolenza ciondolante di Grant è un tocco meravigliosamente convincente, e quando riceve la sua punizione (non dai pugni deboli di Mark Darcy, ma dal rifiuto umiliante di Bridget), è un momento fantastico.. È un po' un enigma per tutto il tempo, e Firth fa molto bene a rimanere stoico, fino a quando non si ottiene il più debole senso del suo marchio di malizia.

Jim Broadbent è un ritratto perfettamente osservato di un uomo anziano sconfitto che vuole solo una vita facile, e sua moglie (Gemma Jones) è una tiranno matriarcale che riesce a rimanere appena abbastanza divertente. Tutti interpretano una - per lo più - delicata caricatura della britannicità: fino al clamoroso migliore amico gay, le amiche che distribuiscono supporto e scherno in egual misura, i colleghi tossici, la madre invadente ma ben intenzionata. Sono buoni perché sono versioni riconoscibili di persone che la maggior parte delle persone conosce. Il diario di Bridget Jones è tossico? Probabilmente un po', ma questo lo rovina davvero? Come Love Actually, Il diario di Bridget Jones ha affrontato una riconsiderazione culturale dalla sua uscita grazie all'attenzione sul peso di Bridget. Lo scrittore Richard Curtis si è spinto fino a scusarsi per il fat-shaming (così come per la mancanza di diversità nel suo cast), e i tempi sono cambiati.

In realtà, si potrebbe considerare il film come una presa in giro piuttosto pittoresca della cultura della dieta, del sessismo sul posto di lavoro, del single-bashing e di tutte le cose che hanno guidato quel discorso, ma allo stesso tempo, riconosco che c'è un lato molto più pericoloso nelle scelte del film (insieme ai libri prima di esso). L'idea che un epilogo romantico sia onnicomprensivo è in qualche modo caratteristica unica di Il diario di Bridget Jones, tuttavia, ignora fondamentalmente un centinaio di anni di narrazione romantica. Quindi non confondiamo i due. Il diario di Bridget Jones è una delle commedie britanniche più amate di tutti i tempi, ma la popolarità non sempre determina la qualità. Non è un film particolarmente impegnativo, ma ha le sue radici nella romance dell'età d'oro, con un margine di cinismo e mezzo occhio sulle opere di Jane Austen, e tutto funziona molto bene. Mi fa ancora ridere, l'interpretazione di Hugh Grant sembra ancora deliziosamente birichina).



