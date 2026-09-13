Netflix spedisce George Clooney nello spazio, in questo film costato un occhio (che però non commuove)

Pubblicazione: 13 settembre alle 14:30

Quando George Clooney siede sulla poltrona di regista, le aspettative si alzano automaticamente. Il suo esordio dietro la macchina da presa aveva convinto critica e pubblico con opere raffinate come Good Night, and Good Luck e The Ides of March, dimostrando che la stella di Hollywood sapeva maneggiare dramma e tensione con mano sicura. Poi qualcosa si è inceppato. The Monuments Men e Suburbicon sono arrivati come meteoriti spenti, incapaci di lasciare il segno. Ed è in questo contesto oscillante che Netflix ha scommesso su The Midnight Sky, un film di fantascienza drammatica dal budget generoso e dalle ambizioni stellari, uscito nel dicembre 2020. La domanda che molti si sono posti dopo la visione è semplice: cosa è andato storto questa volta?





. Mentre la popolazione mondiale evacua in massa, lo scienziato Augustine Lofthouse, interpretato dallo stesso Clooney, sceglie di rimanere. Soffre di una malattia terminale e i suoi giorni sono contati.. Scopre che l'equipaggio dell'Aether sta tornando sulla Terra dopo aver esplorato K-23, una luna di Giove che potrebbe diventare la nuova casa dell'umanità. Ma loro non sanno cosa è accaduto al pianeta. Insieme a Iris, una bambina misteriosa che trova nascosta nell'osservatorio e interpretata da Caoilinn Springall, Augustine intraprende un viaggio attraverso il ghiaccio ostile per raggiungere un altro avamposto con un segnale di comunicazione più potente.

L'obiettivo è avvisare l'equipaggio dell'Aether prima che sia troppo tardi. Parallelamente, il film segue proprio quell'equipaggio, composto da personaggi interpretati da Felicity Jones, David Oyelowo, Kyle Chandler, Tiffany Boone e Demián Bichir, mentre viaggiano ignari verso casa. Dal punto di vista tecnico, The Midnight Sky è un gioiello. Gli effetti visivi sono affilati, il production design immerge lo spettatore in due ambienti estremi e affascinanti: il silenzio bianco del circolo polare artico e il vuoto nero dello spazio. Clooney dimostra di saper gestire la scala visiva di una produzione Netflix di alto profilo, costruendo sequenze d'azione che mettono in scena i pericoli affrontati dai protagonisti con efficacia. Non c'è nulla di rivoluzionario nei set piece, ma funzionano. L'atmosfera di desolazione e isolamento è palpabile, quasi opprimente. È un film che avrebbe meritato il grande schermo, nonostante sia nato per lo streaming.

Il problema non sta negli occhi, ma nel cuore. La sceneggiatura firmata da Mark L. Smith alterna le due storyline principali con un ritmo che, sulla carta, dovrebbe funzionare. Ma manca qualcosa di essenziale: la connessione emotiva. Il film cerca disperatamente di toccare le corde più profonde dello spettatore, costruendo momenti pensati per commuovere. C'è la scena in cui l'equipaggio dell'Aether si siede tra ologrammi dei propri cari rimasti sulla Terra, rivivendo ricordi ormai perduti. Dovrebbe spezzare il cuore, eppure non lo fa. Il motivo è semplice: i personaggi sono abbozzati, non scolpiti. Molti di loro esistono solo per riempire lo spazio, figure funzionali più che esseri umani credibili. Kyle Chandler, Tiffany Boone e Demián Bichir fanno del loro meglio per dare spessore ai ruoli, ma il materiale è scarno. Anche Felicity Jones e David Oyelowo, che interpretano una coppia e riescono a costruire una chimica convincente, non hanno abbastanza profondità narrativa per fare davvero breccia. Quando manca il legame con i personaggi, le svolte emotive diventano esercizi di stile. E questo mina l'intera esperienza.





. Ma questo film non era destinato a competere con Mank o Ma Rainey's Black Bottom, le punte di diamante dello streamer in quella stagione. Non ha la forza necessaria per lasciare il segno nelle categorie più importanti, nonostante i meriti tecnici.. Ma non è un'opera urgente, non è uno di quei titoli da mettere in cima alla lista durante le feste. C'è però un dato positivo: rappresenta un passo avanti rispetto ai precedenti scivoloni di Clooney come regista. The Midnight Sky non crolla, non è un disastro.. Non centra del tutto il bersaglio, ma almeno lo punta.

La speranza è che questo sforzo serva da trampolino per un ritorno alla forma che Clooney aveva dimostrato all'inizio della sua carriera dietro la macchina da presa. Il film dura 122 minuti ed è classificato come PG-13 per alcune immagini cruente e linguaggio forte occasionale. È disponibile su Netflix dal 23 dicembre 2020. Basato sul romanzo di Lily Brooks-Dalton, The Midnight Sky voleva essere un racconto epico sulla fine dell'umanità e sulla possibilità di salvezza. Ma tra intenzioni nobili e risultato finale c'è una distanza che nemmeno lo spazio profondo può misurare. Resta un'opera tecnicamente ammirevole, sebbene narrativamente incompiuta.