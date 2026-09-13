Diablo sta finalmente per diventare una serie TV: Netflix riporta in vita un progetto atteso da anni

Pubblicazione: 13 settembre alle 08:45

Dopo anni di indiscrezioni, false partenze e un progetto che sembrava essersi definitivamente perso per strada, Diablo è finalmente pronto a lasciare i videogiochi per conquistare un altro schermo. Blizzard Entertainment ha annunciato ufficialmente una serie animata di Diablo realizzata insieme a Netflix, riportando così in vita un adattamento televisivo di cui si parlava ormai da parecchio tempo. L'annuncio è arrivato durante la cerimonia d'apertura della BlizzCon 2026, tornata ad Anaheim proprio nell'anno in cui Diablo celebra il suo trentesimo anniversario.

Sul palco,ha confermato che il progetto è attualmente in sviluppo, anche se per il momento non sono stati mostrati trailer, immagini o una finestra d'uscita. Quello che sappiamo è che non si tratterà dihanno scelto infatti la strada dell'animazione, una soluzione che sulla carta sembra adattarsi particolarmente bene alle atmosfere cupe, alle creature demoniache e alle gigantesche battaglie che hanno accompagnato

La storia sarà ambientata nel mondo di Sanctuary, l'universo dark fantasy nel quale l'umanità si trova da sempre intrappolata nell'eterno conflitto tra gli High Heavens e i Burning Hells. Blizzard non ha però chiarito se la serie adatterà direttamente uno dei videogiochi, racconterà eventi già conosciuti dai giocatori oppure utilizzerà quel mondo per costruire una storia completamente originale. Faries non ha nascosto il proprio entusiasmo, spiegando di essere lei stessa una grande appassionata della saga e di amare soprattutto l'oscurità di Sanctuary.

Ma è un'altra frase pronunciata durante la presentazione ad aver reso l'annuncio ancora più interessante: Diablo potrebbe essere soltanto il primo passo di un progetto molto più grande. Blizzard ha infatti spiegato di voler collaborare con importanti partner creativi per portare le proprie storie oltre i videogiochi e ha definito esplicitamente la serie Netflix come “solo l'inizio”, anticipando che altri progetti starebbero già prendendo forma all'interno dei suoi universi.

Ed è qui che entrano in gioco due nomi enormi:. Durante laha confermato che ci sono discussioni in corso anche sul futuro audiovisivo di queste proprietà. Al momento, però, bisogna distinguere chiaramente le cose:, mentre eventuali adattamenti di Warcraft e Overwatch non sono ancora stati formalizzati.

Per chi segue da tempo Blizzard, tutto questo suonerà curiosamente familiare. Le voci su una serie animata di Diablo destinata a Netflix circolavano infatti già diversi anni fa. Tra il 2018 e il 2019 erano emerse indiscrezioni su adattamenti animati sia di Diablo sia di Overwatch, e l'ex co-presidente di Activision Blizzard Studios Nick van Dyk aveva successivamente indicato sul proprio profilo professionale che una serie di Diablo realizzata in stile anime era entrata in pre-produzione.

Diablo 4, fonte: Blizzard Entertainment

Ma quel progetto non arrivò mai sugli schermi. I rapporti tra Activision Blizzard e Netflix si deteriorarono dopo la controversia legata all'assunzione da parte dello streamer dell'allora CFO di Activision Blizzard, Spencer Neumann. Activision Blizzard accusò Netflix di aver interferito con il contratto del dirigente e la collaborazione tra le due aziende finì sostanzialmente congelata. Ecco perché l'annuncio della BlizzCon ha un peso maggiore rispetto alla semplice nascita di un'altra serie tratta da un videogioco: Netflix e Blizzard stanno tornando a lavorare insieme su una proprietà che sembrava essere rimasta vittima proprio della rottura avvenuta anni fa.

Nel frattempo, lo scenario è cambiato completamente edè entrata a far parte di Microsoft e negli ultimi mesi sono emerse indiscrezionicon maggiore decisione le proprie proprietà anche nel cinema e nella televisione. La serie disembra essere uno dei primi segnali concreti di questa nuova fase, anche se non è stato annunciato alcun accordo generale che consegni a Netflix le proprietà di Microsoft.

La scelta dello streamer, d'altra parte, non sorprende, dato che Netflix ha costruito negli ultimi anni un catalogo sempre più ricco di adattamenti videoludici, passando da Castlevania e Cyberpunk: Edgerunners fino a Tomb Raider. Diablo offre materiale particolarmente adatto allo stesso tipo di espansione: trent'anni di storia, un universo enorme e una mitologia che non obbliga necessariamente gli autori a seguire un singolo protagonista. L'annuncio arriva inoltre in un momento importante per il franchise. Diablo IV, pubblicato nel 2023, continua a essere al centro dei piani di Blizzard e la BlizzCon 2026 dedica diversi appuntamenti proprio al futuro di Sanctuary, mentre l'intera saga festeggia i trent'anni dal primo capitolo.

Per scoprire quale storia racconterà Netflix bisognerà comunque aspettare. Blizzard non ha annunciato cast vocale, showrunner, studio d'animazione, numero di episodi o periodo di uscita, quindi il progetto sembra essere ancora nelle prime fasi dello sviluppo. Ma una certezza questa volta c'è: dopo anni trascorsi a chiedersi che fine avesse fatto la serie di Diablo, i fan possono finalmente smettere di parlare di rumor. Sanctuary arriverà davvero su Netflix. E considerando quel “solo l'inizio” pronunciato da Blizzard, potrebbe essere soltanto il primo dei suoi mondi a compiere il salto sul piccolo schermo.