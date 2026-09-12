GTA 6 trascina anche Netflix: la presentazione ha spinto tantissime persone ad abbonarsi in poche ore

Pubblicazione: 12 settembre alle 09:15

L'esperimento di Rockstar Games e Netflix con GTA 6 non ha prodotto soltanto numeri impressionanti in termini di visualizzazioni. A distanza di qualche settimana dall'Extended Look del gioco, nuovi dati mostrano infatti quanto sia stato forte il richiamo dell'evento: negli Stati Uniti più di 100.000 persone si sarebbero abbonate a Netflix proprio durante le sole sei ore in cui la presentazione era disponibile in esclusiva sulla piattaforma.

I dati arrivano dae aiutano a capire meglio la portata di una scelta che, al momento dell'annuncio, aveva fatto discutere parecchio., rimanendo esclusiva della piattaforma per sei ore prima di arrivare gratuitamente su YouTube e sugli altri canali ufficiali di Rockstar. Nonostante fosse sufficiente aspettare qualche ora, tantissimi giocatori hanno evidentemente preferito non farlo.

Secondo Ampere Analysis, la presentazione avrebbe generato oltre 100.000 nuove iscrizioni negli Stati Uniti durante quella brevissima finestra di esclusività. Un risultato che avrebbe trasformato GTA 6 nel terzo maggiore picco di acquisizione di nuovi abbonati registrato da Netflix nel corso del 2026, alle spalle soltanto del finale di Stranger Things e dell'evento MVP MMA Rousey vs Carano.

GTA 6, fonte: Rockstar Games

Il dato diventa ancora più interessante guardando agli utenti che Netflix già lo avevano. Il 5% degli spettatori statunitensi dell'Extended Look non utilizzava il servizio da almeno 30 giorni e, una volta tornato sulla piattaforma, avrebbe scelto proprio GTA 6 come primo contenuto da guardare. In altre parole, il gioco di Rockstar non ha soltanto portato nuovi abbonati, ma è riuscito anche a risvegliare una parte del pubblico inattivo.

“Netflix potrebbe non essere in grado di competere direttamente con i più grandi franchise videoludici AAA, ma può contendersi l'attenzione che ruota attorno ad essi”,, Senior Research Analyst di Ampere Analysis. Secondo l'analista, trailer, reveal e adattamenti possono permettere alla piattaforma di entrare nella cultura videoludica senza la necessità di possedere direttamente quei giochi, erappresenta probabilmente l'esempio più evidente di quanto questa strategia possa funzionare.

Il successo dell'operazione, del resto, era già apparso evidente nei giorni immediatamente successivi alla presentazione. Nei suoi primi quattro giorni su Netflix, l'Extended Look da circa 27 minuti ha totalizzato 31,1 milioni di visualizzazioni, diventando il contenuto più visto della settimana sulla piattaforma e raggiungendo la prima posizione nella classifica dei film in 87 dei 93 Paesi monitorati da Netflix.

GTA 6, fonte: Rockstar Games

Numeri ancora più sorprendenti considerando che l'esclusiva era durata appena sei ore. Netflix aveva presentato l'accordo con Rockstar come un vero evento, sottolineando come i reveal di Grand Theft Auto fossero ormai diventati momenti culturali capaci di andare ben oltre il pubblico tradizionalmente legato ai videogiochi. L'Extended Look, catturato interamente da sequenze in-game su PS5, ha mostrato per quasi mezz'ora Vice City, Jason e Lucia e numerosi aspetti del nuovo capitolo.

E gli effetti sembrano essere andati persino oltre Netflix., nella settimana terminata il, le vendite complessive dirispetto alla settimana precedente: PlayStation ha registrato un. Nel Regno Unito l'aumento sarebbe stato ancora più marcato, con PS5 e Xbox cresciute rispettivamente del 33% e del 34%.

Per Netflix quella che poteva sembrare una semplice operazione promozionale potrebbe aver indicato una strada interessante, con la società che ha ridimensionato negli ultimi anni alcune delle proprie ambizioni nel settore dei videogiochi AAA, ma eventi e presentazioni esclusive potrebbero permetterle di contendere a YouTube una parte dell'enorme attenzione generata dai titoli più attesi. Invece per quanto riguarda Rockstar Games, il risultato conferma ancora una volta qualcosa che ormai è evidente: GTA 6 riesce a muovere numeri enormi anche su Netflix, ancora prima di essere arrivato nei negozi. Il prossimo banco di prova sarà quello definitivo, con Grand Theft Auto VI atteso il 19 novembre 2026 su PS5 e Xbox Series X|S.