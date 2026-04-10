Bugonia: il thriller di Yorgos Lanthimos con Emma Stone sta per approdare su Netflix (la data è vicina)

Pubblicazione: 10 aprile alle 10:00

Quando un film riesce a ottenere un punteggio dell'87% sia dalla critica che dal pubblico su Rotten Tomatoes, qualcosa di speciale sta accadendo. Bugonia, il thriller di fantascienza firmato da Yorgos Lanthimos uscito nelle sale nel 2025, ha fatto esattamente questo: conquistare contemporaneamente recensori professionisti e spettatori comuni, un equilibrio quasi impossibile da raggiungere nel panorama cinematografico contemporaneo.



Il film, che vede protagonista Emma Stone in una delle sue performance più audaci e divisive, approderà su Netflix il 26 aprile 2026, meno di un anno e mezzo dopo la sua uscita cinematografica. Una finestra temporale relativamente breve che testimonia l'appetito della piattaforma di streaming per contenuti di qualità capaci di generare conversazione.



Ma cosa rende Bugonia così particolare? La risposta sta nella sua natura ibrida e nel suo DNA creativo. Scritto da Will Tracy e diretto da Lanthimos, il regista greco che ha già dimostrato con Povere Creature e La Favorita di saper mescolare generi e toni con maestria chirurgica, Bugonia è un remake in lingua inglese di Save the Green Planet!, film sudcoreano del 2003 diretto da Jang Joon-hwan.

Bugonia - Universal Pictures

La pellicola originale era un oggetto cinematografico non identificato: una commedia nera delirante che oscillava tra umorismo grottesco, violenza stilizzata e una premessa fantascientifica portata alle estreme conseguenze. Lanthimos, con la sua sensibilità visiva e la sua capacità di rendere il surreale stranamente credibile, era forse l'unico regista occidentale in grado di reinterpretare quel materiale senza snaturarlo.



Il risultato è un thriller di fantascienza che abbraccia completamente la sua premessa bizzarra, senza paura di apparire eccessivo o di perdere spettatori lungo la strada. È un film che polarizza per scelta stilistica, non per difetto narrativo. Chi entra nella sua lunghezza d'onda si ritrova davanti a un'esperienza cinematografica che mescola tensione, risate nervose e momenti di autentica riflessione esistenziale.



I numeri parlano chiaro: 333 recensioni professionali hanno contribuito al Tomatometer dell'87%, mentre oltre mille spettatori hanno confermato la stessa percentuale con il Popcornmeter. Non è solo un caso di critica che applaude un film ostico ignorato dal pubblico, né di successo popolare respinto dagli addetti ai lavori. Bugonia ha trovato una sintonia rara, probabilmente perché sotto la sua superficie eccentrica batte un cuore narrativo genuino.

Bugonia - Universal Pictures

La scelta di Netflix di acquisire Bugonia per la sua piattaforma non è casuale. Il servizio di streaming ha dimostrato negli ultimi anni di voler costruire un catalogo che non si limiti ai blockbuster facili, ma che includa anche proposte autoriali capaci di attrarre un pubblico cinefilo e generare discussioni online. Un film come questo, che divide e appassiona, è esattamente il tipo di contenuto che alimenta conversazioni sui social media e mantiene alta l'attenzione sul brand.