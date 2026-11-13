Burnout, scelte sbagliate e crisi esistenziali: su Netflix, il nuovo film natalizio che non ti aspetti

Pubblicazione: 13 novembre alle 17:00

Il periodo natalizio porta con sé non solo lucine e panettoni, ma anche quel fastidioso bisogno di guardarsi allo specchio e fare i conti con le scelte della propria vita. È in questo territorio emotivo che si muove The Christmas Switch (Bara till jul), una commedia romantica svedese che scava nelle vite di due sorelle profondamente infelici, ciascuna intrappolata in un'esistenza che non le rappresenta più. Diretto da Adam Pålsson e scritto da Christin Magdu e Mikael Syrén, il film prende una premessa apparentemente leggera – due sorelle che si scambiano le case e le vite – e la trasforma in un'esplorazione sorprendentemente autentica della crisi di mezza età (o meglio, di un quarto di vita), del burnout moderno e delle conseguenze delle scelte sbagliate.





. È destinata a ereditare il negozio di famiglia nella sua cittadina natale, vive una relazione stabile da oltre un decennio con Jonas (Anastasios Soulis), e sta cercando una casa da acquistare insieme a lui. Eppure, dietro questa facciata di normalità borghese, Mathilda soffoca.. Dall'altra parte c'è Freddie, sua sorella, incarnata da Happy Jankell con un'energia nervosa palpabile.. Il suo smartwatch non mente: la frequenza cardiaca schizza alle stelle ad ogni scadenza, presentazione o cambio di direzione improvviso imposto dai superiori.

Quando un problema di salute la costringe a fermarsi e tornare al paese natale in malattia, inizia il meccanismo dello scambio. Quello che colpisce di The Christmas Switch è come il Natale stesso non divori completamente la narrazione. Non siamo di fronte all'ennesima celebrazione zuccherosa delle festività, ma a un film che usa l'atmosfera natalizia come sfondo per una storia di trasformazione personale. Le luci calde e l'estetica accogliente dell'inverno scandinavo creano un contrasto affascinante con le scelte spesso discutibili e le situazioni moralmente complesse in cui si trovano le protagoniste. Il percorso di Freddie è probabilmente quello più riconoscibile per chi vive nelle grandi città italiane. La sua difficoltà iniziale ad adattarsi a una vita più lenta riflette perfettamente quanto possa essere difficile staccare la spina quando si è abituati a vivere in modalità adrenalina costante.

Pålsson dirige Happy Jankell facendole trasmettere fisicamente questa agitazione: Freddie non riesce semplicemente a rilassarsi, il suo corpo è programmato per funzionare a mille all'ora. È come guardare qualcuno in astinenza da stress, un fenomeno fin troppo reale nella nostra epoca di iperconnessione e sempre-disponibilità lavorativa. Attraverso il riavvicinamento con Emma (Celie Sparre), un'ex fiamma rimasta in città, Freddie intraprende un viaggio verso l'equilibrio. Non si tratta solo della classica storia romantica del "trovare la persona giusta", ma di qualcosa di più profondo: imparare che rallentare non significa fallire, che prendersi cura di sé non è egoismo, che esiste una via di mezzo tra bruciare se stessi sull'altare della carriera e rinunciare completamente alle ambizioni. Il suo arco narrativo è quello più solido e, va detto, la sua storia d'amore è anche quella più sana e credibile.





. Jonas, il partner di Mathilda, appare del tutto ignaro dei desideri repressi della compagna, ma quanto di questa ignoranza è voluta? Anastasios Soulis interpreta il personaggio in modo da far emergere non solo l'inconsapevolezza, ma anche una certa resistenza al cambiamento, un attaccamento alla routine che può essere tanto rassicurante quanto soffocante., pieno di errori e ferite collaterali. Non tutti i percorsi di crescita personale sono lineari o eticamente limpidi, e il film ha il coraggio di mostrarlo, anche a costo di alienare parte del pubblico.



Il messaggio sull'importanza dell'equilibrio emerge gradualmente, specialmente attraverso il personaggio di Freddie. In una società che glorifica l'essere sempre occupati, sempre produttivi, sempre connessi, vedere un personaggio letteralmente costretto dal corpo a fermarsi è un promemoria potente. Il nostro organismo ha dei limiti, e ignorarli non è un segno di forza ma di autodistruzione programmata. The Christmas Switch è un film che parla a chi si sente bloccato, a chi guarda la propria vita e si chiede se sia davvero quella che voleva, a chi sta bruciando le proprie energie in un lavoro che consuma più di quanto dia. Ma parla anche a chi ha fatto scelte sbagliate e cerca una via per rimediare, o almeno per capire come andare avanti.