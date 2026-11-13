Il marito arrestato, ora lei deve sopravvivere allo scandalo: su Netflix, il remake di The Good Wife

Pubblicazione: 13 novembre alle 16:00

Ci sono storie che viaggiano bene oltre i confini. Premesse così universali da poter essere replicate, riadattate, ricontestualizzate senza perdere il loro nucleo emotivo. The Good Wife è una di queste, e Alicia's Law ne è l'ennesima conferma. L'adattamento messicano disponibile su Netflix dal 11 novembre, con i primi dieci episodi già fruibili e altri dieci in arrivo il 9 dicembre, prende quella formula collaudata e la porta a Città del Messico, dove Fernanda Castillo interpreta una donna che ha abbandonato la carriera legale vent'anni prima e che si ritrova a doverla riprendere nel momento peggiore possibile. Il marito Aurelio, magistrato della Corte Suprema interpretato da Juan Manuel Bernal, finisce in carcere per corruzione. Non bastasse, il suo nome è legato a uno scandalo sessuale che tiene incollato il paese intero.

Due figli adolescenti da crescere, bollette che si accumulano, e nessuna entrata stabile.. Gli episodi oscillano tra i quaranta e i cinquanta minuti, un respiro narrativo che dà spazio alla complessità ma che a volte si traduce in dispersione. Quello che colpisce subito è che le aule di tribunale non sono davvero il cuore pulsante della serie.. Una donna con un buco di vent'anni nel curriculum, in un ambiente dove la competenza si misura anche in termini di continuità.

La sua reinvenzione è il vero processo in corso, quello che tiene lo spettatore incollato allo schermo più di qualsiasi arringa in tribunale. E Castillo è la ragione per cui tutto questo funziona. La sua Alicia ha una compostezza studiata, che si sgretola solo in privato, nei momenti rubati alla facciata professionale. Il passaggio dall'autocontrollo davanti ai clienti all'esaurimento domestico davanti ai figli è reso con una naturalezza che non sembra mai costruita a tavolino. Bernal, dal canto suo, regala ad Aurelio una presenza magnetica che resiste anche quando il personaggio esce di scena: la sua ombra continua a condizionare ogni decisione di Alicia, ogni sua incertezza. Brown costruisce un David che non è solo l'alternativa romantica di comodo, ma un personaggio con un proprio peso specifico.



C'è un'identità messicana forte nel modo in cui la serie maneggia il potere e la vergogna pubblica. Non è una semplice replica fotocopia di una storia che molti già conoscono, sul modello di Anatomia di uno scandalo. La liberazione di Aurelio dal carcere e il suo tentativo di riconquistare carriera e moglie aggiungono una tensione che vale la pena seguire. Alicia si trova di fronte a una scelta che non è solo sentimentale: tornare ai comfort della vita precedente o costruire qualcosa che sia davvero suo? Questa domanda dà un battito costante alla prima parte della stagione, anche quando i singoli episodi perdono ritmo. Alicia's Law è un legal drama emotivamente coinvolto, che funziona meglio come ritratto di una donna che ricomincia da zero che come serie giudiziaria in senso stretto.