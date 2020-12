è impegnato nella promozione stampa dell’edizione home video di, la sua ultima fatica uscita a fine agosto al cinema. Nel corso di un’intervista rilasciata a Complex , il filmmaker ha spiegato di aver concepito le idee iniziali di Tenet durante la lavorazione di Memento, il suo secondo lungometraggio.

Christopher Nolan spiega:

Mi era venuta in mente questa nozione di un proiettile che veniva risucchiato via da una parete e tornava nella canna della pistola. Era un’immagine usata in Memento per spiegare la struttura del film, ma ho sempre nutrito l’ambizione di fare un film in cui i personaggi avevano a che fare con la realtà fisica di una cosa come quella. In un certo senso, un’idea si presenta al momento giusto, ma è un processo davvero complicato da quantificare, quindi mi sono messo a fare altre cose. Ci sono cose che impari a fare strada facendo ed è interessante perché tutto quello che ho fatto in Tenet, a livello di superficie, sono versioni di azioni o particolari espedienti di ripresa che avevo già provato altre volte, ma in modo differente. Si costruisce sempre su quello che hai edificato in passato.