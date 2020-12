Quello che ho notato è che le persone che semplicemente guardano i film per divertirsi e stare bene li capiscono meglio, ci arrivano molto meglio di chi combatte i film, chi ritiene di essere in una sorta di partita a scacchi con il film mentre lo sta vedendo. La realtà è che il motivo per cui le persone diventano così frustrate è che non si tratta di un gioco a parità di condizioni. Ho avuto vent’anni per pensare alle idee alla base del film. Quindi, da quel punto di vista non siamo sullo stesso piano. Il film non è mai stato pensato per essere una partita a scacchi tra regista e spettatore. È intrattenimento. È una corsa che, se è fatta bene, conterrà altri livelli di lettura e dettagli percepibili a una seconda visione. Quando si parla di concetti come il tempo e altre complessità, devi fare un film che cambi la seconda volta che viene visto.