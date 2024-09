Chucky: Syfy cancella la serie tv dopo 3 stagioni

Syfy ha cancellato Chucky dopo tre stagioni, la serie tv di Don Mancini non tornerà per la stagione 4.

Mi si spezza il cuore sapendo che Chucky non tornerà per la quarta stagione, ma sono molto grato per i tre anni da killer che abbiamo vissuto. Vorrei ringraziare UCP/SYFY/Peacock/Eat the Cat, il nostro fantastico cast e la troupe con sede a Toronto (la migliore del settore), e infine, ai nostri fantastici fan, un grande abbraccio col sangue. La vostra incredibile campagna #RenewChucky ha davvero riscaldato il cuore freddo di Chucky. Chucky tornerà! Lui ritorna SEMPRE.