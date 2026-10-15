"Ci ha provato con me" Roncaccia e la confessione a uno sconvolto Alessandro Varsi al GF Vip
Grande Fratello Vip, scoppia il caso tra Varsi e Roncaccia. L'ex fidanzata risponde alle accuse: "Siete voi che non smettete di pensarmi".
Nella casa del Grande Fratello Vip è scoppiato un nuovo caso che ha fatto tremare i social e acceso gli animi dentro e fuori dalle mura di Cinecittà. Protagonisti della vicenda Alessandro Roncaccia, Alessandro Varsi e l'ex fidanzata di quest'ultimo, Carlotta Cocina, che pur non essendo concorrente è riuscita a monopolizzare le conversazioni degli inquilini.
Il contenuto era piuttosto esplicito: Carlotta avrebbe confessato che Roncaccia le piaceva e che, qualora fosse stata scelta come concorrente, ci avrebbe provato con lui. Una rivelazione che ha colto di sorpresa Varsi, il quale si è ritrovato catapultato in un triangolo imbarazzante fatto di ex fidanzate, amicizie maschili e dinamiche da reality show.
Ma Roncaccia non si è fermato qui. Secondo la sua versione dei fatti, Carlotta avrebbe orchestrato questa mossa strategica proprio per attirare l'attenzione degli autori del programma e aumentare le possibilità di essere chiamata come concorrente. A supporto della sua tesi, il gieffino ha fatto notare come sui profili social della ragazza siano comparsi numerosi commenti di utenti che la vorrebbero nella casa, messaggi che lei stessa avrebbe condiviso e ripubblicato con insistenza.
L'intervento di Piera Meloni, che ha confermato si trattasse proprio di Carlotta Cocina, ha dato ulteriore peso alle parole di Roncaccia, trasformando quello che poteva essere un pettegolezzo in una questione concreta di cui discutere. Fuori dalla casa, il pubblico si divide. C'è chi difende Carlotta, vedendola come vittima di un gossip non richiesto, e chi invece la accusa di cavalcare l'onda mediatica per tornare sotto i riflettori. I social, come sempre, si trasformano in un'arena dove ogni dichiarazione viene soppesata, analizzata e spesso strumentalizzata.