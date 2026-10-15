"Ci ha provato con me" Roncaccia e la confessione a uno sconvolto Alessandro Varsi al GF Vip

Pubblicazione: 15 ottobre alle 14:41

Nella casa del Grande Fratello Vip è scoppiato un nuovo caso che ha fatto tremare i social e acceso gli animi dentro e fuori dalle mura di Cinecittà. Protagonisti della vicenda Alessandro Roncaccia, Alessandro Varsi e l'ex fidanzata di quest'ultimo, Carlotta Cocina, che pur non essendo concorrente è riuscita a monopolizzare le conversazioni degli inquilini.





Logo del Grande Fratello Vip

Tutto è iniziato durante. Roncaccia, con la disinvoltura che lo contraddistingue, ha deciso diche riguarda proprio Carlotta. Il romano ha svelato che durante l'Open House del reality, quella fase preparatoria in cui i potenziali concorrenti vengono valutati, gli hanno mostrato un articolo che riportava alcune dichiarazioni della ragazza.Il contenuto era piuttosto esplicito:e che, qualora fosse stata scelta come concorrente,. Una rivelazione chefatto di ex fidanzate, amicizie maschili e dinamiche da reality show.

Ma Roncaccia non si è fermato qui. Secondo la sua versione dei fatti, Carlotta avrebbe orchestrato questa mossa strategica proprio per attirare l'attenzione degli autori del programma e aumentare le possibilità di essere chiamata come concorrente. A supporto della sua tesi, il gieffino ha fatto notare come sui profili social della ragazza siano comparsi numerosi commenti di utenti che la vorrebbero nella casa, messaggi che lei stessa avrebbe condiviso e ripubblicato con insistenza.



