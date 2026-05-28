Ci sono voluti 26 anni, ma finalmente Star Trek ha riparato un'ingiustizia odiata dai fan di Harry Kim

Pubblicazione: 28 maggio alle 09:28

Esistono ingiustizie che persistono per anni, diventando quasi leggendarie tra gli appassionati e nel vasto universo di Star Trek, poche situazioni hanno generato tanta frustrazione quanto il destino professionale di Harry Kim, l'ufficiale di Voyager condannato a rimanere guardiamarina per l'intera durata della serie originale. Dopo 26 anni di attesa, Star Trek: Starfleet Academy ha finalmente riparato questo torto, confermando che Kim ha raggiunto il grado di ammiraglio della Flotta Stellare.

La rivelazione è arrivata attraverso il primo teaser trailer di, dove i cadetti dell'accademia si trovano davanti a un muro commemorativo che elenca. Tra i nomi familiari come Data di The Next Generation e Julian Bashir di Deep Space Nine,, interpretato da, con il prestigioso titolo di ammiraglio. Un momento apparentemente secondario nel trailer, ma che per i Trekkie rappresenta molto di più: lche ha accompagnato la saga per quasi tre decenni.

Durante tutti e sette i cicli di Star Trek: Voyager, Harry Kim rimase bloccato al grado più basso della gerarchia di Starfleet. La giustificazione ufficiale sembrava plausibile: la U.S.S. Voyager aveva un equipaggio ridotto ed era intrappolata nel Quadrante Gamma inesplorato, lontanissima dalla Terra. In quelle condizioni, mantenere stabile la catena di comando sembrava prioritario. Ma questa spiegazione crollò miseramente durante il doppio episodio "Unimatrix Zero", uno degli archi narrativi più iconici della serie.

Kate Mulgrew in Star Trek Voyager, fonte: Paramount

In quell'episodio, mentre Voyager affrontava l'ennesimo scontro con i Borg, Tom Paris, l'amico e collega di Kim, venne reintegrato al grado di tenente comandante dopo essere stato precedentemente degradato a guardiamarina per insubordinazione. La community esplose: come era possibile che Paris, punito per aver disobbedito agli ordini, venisse promosso, mentre Kim, che aveva dimostrato costantemente dedizione e competenza, rimanesse fermo al punto di partenza?

Anni dopo la conclusione di Voyager,avrebbe svelato il retroscena di questa scelta narrativa in un'intervista che fece discutere. L'attore raccontò di aver contattato personalmente ildurante la quarta stagione per chiedere spiegazioni sull'assenza di progressi di carriera del suo personaggio. La risposta di Braga fu disarmante nella sua semplicità: "Beh, qualcuno deve pur essere il guardiamarina". Una motivazione che suonava più come un'alzata di spalle che come una scelta drammaturgica ponderata, e che alimentò per anni il dibattito tra i fan sulla gestione del personaggio.

Ma come abbiamo visto poco sopra nell'articolo, adesso in Star Trek: Starfleet Academy la promozione è ufficiale e canonica. Non si tratta di una timeline alternativa, di una battuta comica o di un'idea abbandonata per ragioni produttive, con Harry Kim che è diventato ammiraglio. La seconda stagione dello show, che sarà anche l'ultima come annunciato da Paramount, ha avuto il merito di chiudere un cerchio rimasto aperto per troppo tempo.