Spock e Kirk potrebbero tornare: cosa vedremo nel reboot dei film di Star Trek

Pubblicazione: 18 aprile alle 10:45

Il futuro cinematografico di Star Trek sembra finalmente prendere forma. Dopo anni di voci, progetti abortiti e false partenze, Paramount ha ufficialmente confermato durante il CinemaCon che un nuovo film della leggendaria saga di fantascienza è in fase di sviluppo. Era dal 2016, anno di uscita di Star Trek Beyond, che i fan attendevano notizie concrete su un possibile seguito cinematografico. Beyond aveva proseguito la Kelvin Timeline, la linea temporale alternativa inaugurata dal reboot di J.J. Abrams nel 2009, ma nonostante il discreto successo, il progetto di un quarto capitolo non si è mai concretizzato.



Negli anni successivi a Beyond, diversi registi di alto profilo sono stati associati a potenziali progetti: Quentin Tarantino aveva sviluppato un'idea particolarmente audace per un film rated-R, S.J. Clarkson avrebbe dovuto dirigere quello che sarebbe stato il primo film di Star Trek con una donna alla regia, Noah Hawley aveva lavorato a una sua visione, e Matt Shakman era stato coinvolto prima di passare agli X-Men della Marvel. Nessuno di questi progetti ha mai visto la luce.

Una scena di Star Trek, fonte: Skydance





Il punto di svolta è arrivato con la fusione tra Paramount e Skydance. La nuova direzione dello studio ha deciso di non proseguire con la Kelvin Timeline, optando invece per un approccio completamente nuovo. Secondo quanto riportato a novembre 2025, Jonathan Goldstein e John Francis Daley, il duo di sceneggiatori dietro il successo di Dungeons & Dragons del 2023, sono stati incaricati di scrivere la sceneggiatura. L'elemento più significativo prevede che si parli di un reboot. Infatti, questo nuovo film non sarà collegato a nessun'altra produzione cinematografica o televisiva del franchise.



Invece di costruire sulla continuity esistente o cercare di rilanciare la Kelvin Timeline con un cast ormai invecchiato e costoso, Paramount sta puntando su un reset completo. Un nuovo inizio che non richiede la conoscenza di decenni di lore, potenzialmente in grado di attrarre sia i veterani che un pubblico completamente nuovo.

Un film slegato da qualsiasi continuity esistente potrebbe essere esattamente ciò di cui Star Trek ha bisogno per rinnovarsi. Liberi dai vincoli della Kelvin Timeline e senza dover gestire il peso di connessioni con le serie TV, i creatori avranno la libertà di raccontare una storia autoconclusiva, accessibile, capace di funzionare come punto d'ingresso per una nuova generazione.