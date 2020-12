È molto più facile immedesimarsi in lui [Anthony, il personaggio nel nuovo film], che in Christian Grey. Spesso mi sentivo molto a disagio, in tutta sincerità, a interpretare Christian Grey. Lo sentivo molto lontano da me e talvolta mi trovavo in seria difficoltà. Con Anthony ho voluto sin dall’inizio dare corpo a questo personaggio perché era una persona a cui volevo sentirmi vicino. Non c’era distanza… è bello sapere di poter interpretare un protagonista di una storia d’amore che è molto diverso da quello più celebre interpretato in passato.